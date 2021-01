Καπιτώλιο τώρα: Πρωτοφανείς εικόνες με εκατοντάδες μέλη της εθνοφρουράς

Τα γεγονότα της 6 Ιανουαρίου θα στιγματίζουν την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια μέρα που ”χτυπήθηκε” η δημοκρατία και θα γραφτεί με πολύ μελανά γράμματα. Η εισβολή των θερμών υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο κατα τη διάρκεια της επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 5 ανθρώπων και πάνω από 50 συλλήψεις. Όταν η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, η διαδικασία συνεχίστηκε και τελικώς επικυρώθηκε η νίκη του Δημοκρατικού Προέδρου. Η επόμενη τώρα κρίσιμη μέρα θα είναι η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν και ήδη οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) η συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου θα συζητηθεί η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ. Στο Καπιτώλιο εξελίσσονται πρωτοφανείς σκηνές, καθώς εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς βρίσκονται εκεί υπό τον φόβο επανάληψης επεισοδίων. Μέλη της εθνοφρουράς καταφθάνουν στην Ουάσινγκτον από όλη τη χώρα και έως 15.000 αναμένονται στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο αποφάσισε ότι εκείνοι που θα αναλάβουν την ασφάλεια γύρω από το συγκρότημα του Καπιτωλίου θα είναι οπλισμένοι, αν και δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι ακριβώς θα φέρουν όπλα.

Members of the National Guard around the Capitol this morning pic.twitter.com/wYgRHH5Ehw

— Caroline Brehman (@carolinebrehman) January 13, 2021