Τσαβούσογλου Ελλάδα: Εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά – Πρόσκληση για διερευνητικές επαφές

Νέα τροπή δίνει στα ελληνοτουρκικά η πρόσκληση από την Τουρκία για έναρξη διερευνητικών επαφών εντός Γενάρη, αλλά… χωρίς όρους, σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως δήλωσε ο κ. Τσαβούσογλου η χώρα του καλεί σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν στους 60 γύρους συνομιλιών. «Ως Τουρκία κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση. Καλούμε την Ελλάδα εντός του Ιανουαρίου να ξεκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές. Εμείς είμαστε οικοδεσπότες και την οριστική ημερομηνία θα την καθορίσουν οι επιτροπές που θα συναντηθούν μαζί με τους ομολόγους τους στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα θέματα» σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε ότι είναι ανοικτός να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια στα Τίρανα, μετά από σχετική πρόσκληση που κατέθεσε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, Εντι Ράμα. «Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και έπειτα από τη συνάντηση αυτή στην πρόσκληση του Έντι Ραμα, είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Νίκο Δένδια στα Τίρανα. Αυτή είναι μια πρόσκληση κι εύχομαι η Ελλάδα να μην την αρνηθεί» πρόσθεσε.

#BREAKING Turkish foreign minister invites Greece for exploratory talks with 1st meeting in January

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 11, 2021