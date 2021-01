Περικλής Κονδυλάτος Survivor: Ο αντισυμβατικός σχεδιαστής κοσμημάτων στον Άγιο Δομίνικο

Το Survivor 4 επέστρεψε και ήδη από τα πρώτα επεισόδια έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Διάσημοι και Μαχητές έχουν ριχτεί στους στίβους μάχης και ταυτόχρονα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του ριάλιτι επιβίωσης. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι παράσταση για ένα ρόλο καθώς οι Μαχητές αποδεικνύουν στα αγωνίσματα ότι είναι πολύ καλύτεροι από τους Διάσημους. Παρά τις συνεχόμενες ήττες ωστόσο οι διασημοι δεν εμφανίζουν τεράστια προβλήματα συμβίσωσης και δείχνουν να τα καταφέρνουν καλύτερα από τους Μαχητές σε αυτό το κομμάτι. Ένας από τους διάσημους που έχει κλέψει τις εντυπώσεις είναι ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ένα άτομο που δεν κρύβεται, μιλάει ανοιχτά και δεν έχει διστάσει να έρθει σε αντιπαράθεση τόσο με κάποια άτομο της ομάδας του όσο και με τους Μαχητές. Χαρακτηριστική είναι η ”επίθεση” που έκανε ο Περικλής Κονδυλάτος στην συμπαίκτριά του, Κάτια Ταραμπανκό. Ο 41χρονος σχεδιαστής κοσμημάτων, με αφορμή την αποχώρηση της Αγγελικής Λάμπρη, κατά την εξομολόγησή του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, αξιολόγησε τις ψήφους της Κάτιας μέσα από μία έμφυλη ματιά, θεωρώντας πως η νικήτρια του GNTM 2 μεροληπτεί σε βάρος των γυναικών. Μάλιστα απέδωσε σε συμπεριφορά όπως η δική της τα ζητήματα που διαχρονικά ταλανίζουν το γυναικείο φύλο.

Περικλής Κονδυλάτος: Ποιος είναι ο εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας

Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι από την Αθήνα 41 ετών και είναι σχεδιαστής κοσμημάτων. Η καταγωγή του όπως γράφει ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook είναι από την Καισάρεια της Καππαδοκίας. Σπούδασε στο Camberwell College of Arts, University of the Arts London.

Εργάζεται ως designer στην εταιρεία VASSILIS ZOULIAS Old Athens και στην εταιρεία Folli Follie. Είναι γνωστός για τις ιδιαίτερες δημιουργίες του στον χώρο του κοσμήματος, που κατά καιρούς έχουν φορέσει αμέτρητοι σταρ, συμπεριλαμβανομένων της Lady Gaga και της Mindy Kaling, οι οποίες κόσμησαν το κεφάλι τους με τις εντυπωσιακές κορώνες του.

Λατρεύει τα κοσμήματα και έχει ταλέντο σε ό,τι και αν κάνει. Επιτυχημένος, ταλαντούχος και απίστευτα ακομπλεξάριστος. Δηλώνει αντισυμβατικός, απαιτεί σεβασμό και δεν ανέχεται την αγένεια. Στο SURVIVOR έρχεται γιατί του αρέσουν οι ανατροπές και όλοι ξέρουμε ότι το SURVIVOR είναι το παιχνίδι των ανατροπών.

Περικλής Κονδυλάτος: Τα ιδιαίτερα κοσμήματα του

Φυσικά τον Περικλή Κονδυλάτο δεν χρειάστηκε να τον μάθουμε από το Survivor. Ήταν ήδη γνωστός ως σχεδιαστής κοσμημάτων και μάλιστα από τους πιο πετυχημένους. Ο Περικλής Κονδυλάτος έχει σχεδιάσει άκρως ιδιαίτερα κοσμήματα τα οποία δεν μπορούν να φορεθούν από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την extravaganza! Ο σχεδιαστής κοσμημάτων, θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι φανερός υποστηρικτής του avant garde στιλ, μιας και αν δει κάποιος τα κοσμήματα που έχει δημιουργήσει θα νιώσει το συγκεκριμένο vibe. O Περικλής Κονδυλάτος έχει δημιουργήσει κοσμήματα τα οποία δεν μπορεί να φορέσει οποισδήποτε καθώς πρέπει να έχει τρομερή αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερο look για να μπορέσει να τα υποστηρίξει!