Τοποθέτηση βόμβας – Καπιτώλιο: Στα ίχνη του υπόπτου βρίσκεται το FBI

Στα ίχνη του υπόπτου για την τοποθέτηση της βόμβας στο Καπιτώλιο βρίσκεται το FBI. Ήδη έχει δοθεί στην δημοσιότητα φωτογραφία του, ενώ προσφέρει και αμοιβή. Μετά τα γεγονότα που διεξήχθησαν στο Καπιτώλιο, το FBI βρίσκεται υπό ατμών για την εύρεση του ατόμου που τοποθέτησε τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο Καπιτώλιο και συγκεκριμένα στην έδρα των εθνικών επιτροπών των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμιστεί ότι την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίθεση στο Καπιτώλιο υπό ένα μανδύα διαδήλωσης κατά της έγκρισης της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο, ενώ ήδη ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τα γεγονότα αυτά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα με το Κογκρέσο να πιέζει για καθαίρεση του από το ύπατο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το FBI δημοσίευσε την φωτογραφία ενός ατόμου που είναι ύποπτο για τοποθέτηση των δύο βομβών στην έδρα των κομμάτων. Μάλιστα μαζί με την δημοσίευση της φωτογραφίας, η ομοσπονδιακή υπηρεσία προσφέρει ως αμοιβή έως και 50.000 δολάρια για πληροφορίες χρήσιμες για την εύρεση του ύποπτου, αλλά και στη σύλληψη των εισβολέων στο Καπιτώλιο. Στο δελτίο τύπου της υπηρεσίας οι εκρηκτικοί μηχανισμοί αναφέρονται σαν “ύποπτες βόμβες σωλήνων”.

Το Fox News, επικαλούμενο έναν ανώτερο ομοσπονδιακό πράκτορα, ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι συσκευές ήταν «πραγματικές». Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε το FBI, ο ύποπτος, φορώντας μάσκα προσώπου και γάντια, διακρίνεται να μεταφέρει ένα αντικείμενο.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021