Χαρδαλιάς σήμερα 8/1 live: Παράταση lockdown, δεν ανοίγει η αγορά

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από το υπουργείο Υγείας την ενημέρωση για τον κορωνοϊό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, 721 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 143.494 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 52.2% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5579 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 43251 (30.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Πλέον 386 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 265 (68.7%) εκ των διασωληνομένων είναι άνδρες. To 85.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.950 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 49 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.195 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.072 (59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Χαρδαλιάς: Νέο σκληρό lockdown – Κλείνει η Αθήλη Λαμίας ως τις 18 Ιανουαρίου

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Κοινότητα Ανθήλης, του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σχετικής εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, έχοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων των Κοινοτήτων, τα αποτελέσματα των τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

– Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Κοινότητας Ανθήλης εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας

– Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της Κοινοτήτας, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

– Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών

– Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου, κ.λπ.)

Επίσης:

Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων της Κοινότητας Ανθήλης και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της Κοινότητας.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Επιπλέον ανακοινώνεται η παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ήδη στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έως και τη Παρασκευή 15 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για την επαναξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Δεν επανέρχεται ακόμα το click away: Θα κριθεί από την πορεία των κρουσμάτων -Νέα συνεδρίαση της επιτροπής τη Δευτέρα

Το θέμα των καταστημάτων, και το αν θα επαναλειτουργήσει από τη Δευτέρα το click away, συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, χωρίς ωστόσο να ληφθεί απόφαση. Αυτό σημαίνει πως από Δευτέρα δεν θα επανέλθει το click away και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της επιτροπής των λοιμωξιολόγων αποφάσισαν να περιμένουν την εξέλιξη της πορείας των κρουσμάτων και να ξανασυνεδριάσουν τη Δευτέρα. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την επαναφορά ή όχι του click away. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και το θέμα της Γ’ Λυκείου και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές. Ανάλογη απόφαση αναμένεται και για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League 2, όπως και το πρωτάθλημα βόλεϊ της Α1 Ανδρών, καθώς οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει προπονήσεις από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Άλλωστε, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη συμμετοχή του προέδρου της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο, τους προέδρου της Super League, Λεωνίδα Μπουτσικάρη, τους προέδρου της SL2, Λεωνίδα Λεουτσάκο, του προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, Γιώργο Μπαντή, αλλά και του γενικού γραμματέα Αθλητισμού και συντονιστή της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής, Γιώργου Μαυρωτά.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή το αίτημα του υφυπουργείου Αθλητισμού για επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων της Super League 2 και Volley League Ανδρών και σε αυτήν δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις. Αυτό άλλωστε που υπογραμμίστηκε από τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού είναι η πειθαρχία και ο έλεγχος που χαρακτηρίζουν τους αθλητές, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν απρόσκοπτα στην επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων, πάντα υπό την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Απόψεις άλλωστε που εκφράζουν απόλυτα και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος προσβλέπει στην ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, πάντα σε πλαίσιο προστασίας και αποτροπής διασποράς τυχών κρουσμάτων.