Dr. Dre νοσοκομείο: Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο ο διάσημος ράπερ

Ο Dr. Dre είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες της ραπ σκηνής. Σαν βόμβα έσκασε ότι ο 55χρονος νοσηλεύεται μετά από διάγνωση για ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, την οποία φέρεται να έκανε ο ίδιος, είπε: «Τα πάω καλά και έχω εξαιρετική φροντίδα από την ιατρική μου ομάδα», ενώ δήλωση πως είναι «ασφαλής και άνετα δίπλα στους γιατρούς του», έκανε και ο δικηγόρος του στο Billboard. Στη δημοσίευσή του, ο Dr Dre έγραψε επίσης: «Θα βγω από το νοσοκομείο και θα επιστρέψω σπίτι μου σύντομα» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους ιατρικούς επαγγελματίες του Cedars που τον φροντίζουν.

Ποιος είναι ο Dr. Dre

Ο Αντρέ Ρόμελ Γιάνγκ γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Dr. Dre, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Αμερικανούς ράπερ. Ο Dr. Dre έκανε τα πρώτα του βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τους The World Class Wreckin’ Crew στο Λος Άντζελες. Το 1986 γνώρισε τον Ice Cube με τον οποίο έγραφαν κομμάτια για την Ruthless Records του πρώην έμπορου ναρκωτικών, Eazy-E. Την ίδια χρονιά ο Eazy E μαζί με τον Dr. Dre, τον Ice Cube και τους δυο παραγωγούς MC Ren και DJ Yella δημιούργησαν τους θρυλικούς N.W.A., ένα απ’τα πρώτα rap συγκροτήματα και πρώτο στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Το 1996 ο Dre έκανε το μεγάλο βήμα. Ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρία, την Aftermath Entertainment. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρίες στη Δυτική Ακτή. Η οποία στο μέλλον στέγασε πολλές προσωπικότητες της Χιπ-Χοπ σκηνής όπως ο Eminem, Busta Rhymes, 50 Cent, The Game και πολλοί άλλοι. Εκεί θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Dr. Dre presents με ένα πολύ επιτυχημένο κομμάτι (Been There Done That). Τρία χρόνια αργότερα το 1999 το άλμπουμ 2001 με μεγαλύτερες επιτυχίες τα “The Next Episode” και “Still D.R.E.” καθώς και αρκετές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τον George Lucas ο οποίος συνέθεσε την εισαγωγή του άλμπουμ, αλλά και τους Snoop Dogg, X-Zibit, Eminem, Nate Dogg ή Mary J. Blige.

Μετά από χρόνια δισκογραφικής απουσίας, το 2011 επέστρεψε στην ενεργό δράση με το τραγούδι “I Need A Doctor” σε συνεργασία με τον Eminem.