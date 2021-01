Ισραήλ Ελλάδα – συμμαχία: Ιστορική συμφωνία για την εκπαίδευση των Ικάρων

Την 20ετή αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Ισραήλ ύψους 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας της Μέσης Ανατολής. Την αμυντική συμφωνία αξίας 1,68 δισ. δολαρίων, 20ετούς διάρκειας με το Ισραήλ, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αμυντική συμφωνία ανάμεσα στις χώρες, έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Times of Israel. Η συμφωνία, που θα πρέπει να υπογραφεί από τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών, περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία σχολής για ιπτάμενους της ελληνικής αεροπορίας από την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Elbit Systems ESLT.TA.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την αγορά 10 αεροσκαφών M-346, γνωστών στο Ισραήλ ως Lavi, τη συντήρηση των αεροσκαφών T-6 Efroni, καθώς και την προμήθεια

προσομοιωτών, καθώς και εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού υλικού,

ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως «τη μεγαλύτερη συμφωνία προμηθειών μεταξύ των δύο χωρών μέχρι σήμερα», λέει ότι αυτή έχει διάρκεια 20 ετών. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πότε θα γίνει η υπογραφή της συμφωνίας, αναφέρεται ωστόσο ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης «δίνει τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις» προ της υπογραφής.

«Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις εξαιρετικές και αναπτυσσόμενες σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας, θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και στις δύο χώρες και θα προωθήσει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο», ανέφερε σε δήλωση ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς, σύμφωνα πάντα με τους Times of Israel.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 5, 2021