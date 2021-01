Εμβόλιο κορονοϊού Moderna: Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Μετά το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) άναψε το «πράσινο φως» και για το εμβόλιο της Μoderna κατά του κορονοϊού, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP). Το εμβόλιο της Moderna έχει ήδη εγκριθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Ισραήλ. Συγκεκριμένα οι αμερικανικές αρμόδιες αρχές ενέκριναν το εμβόλιο για χρήση έκτακτης ανάγκης σε άτομα άνω των 18 ετών στις 18 Δεκεμβρίου, ακολουθούμενες από τον Καναδά πέντε ημέρες αργότερα ενώ το Ισραήλ ενέκρινε το εμβόλιο την περασμένη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: «Καλά νέα για τις προσπάθειές μας να φέρουμε περισσότερα εμβόλια για την Covid-19 στους Ευρωπαίους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εκτίμησε ότι το εμβόλιο της Moderna είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τώρα εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για την έγκρισή του και τη διάθεσή του στην ΕΕ».

