Τάνια Ρόμπερτς ζει: Δεν πέθανε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Ζωντανή είναι τελικά η Τάνια Ρόμπερτς, με τον ατζέντη της ηθοποιού, Μάικ Πίνγκελ να διαψεύδει την είδηση του θανάτου της. Ο εκπρόσωπος της γνωστής ηθοποιού ανακοίνωσε χθες πως η 65χρονη απεβίωσε, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο Associated Press ότι η Ρόμπερτς ήταν τελικά ζωντανή. Η Τάνια Ρόμπερτς, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill», το περίφημο «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας», και τη σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι», νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού κατέρρευσε ενώ είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά της κοντά στο σπίτι της στις 24 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσαν ξένα ΜΜΕ, με τον Πίνγκελ να ενημερώνει αρχικά πως απεβίωσε, ωστόσο ώρες αργότερα διέψευσε την είδηση και είπε πως νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση σε νοσοκομείο. Ο Πίνγκελ είχε ενημερώσει διάφορα ΜΜΕ, όπως το Variety και το NBC για τον θάνατο της Ρόμπερτς, ωστόσο όπως αποδείχθηκε είχε γίνει λάθος.

Tanya Roberts Is Still Alive, Despite Her Rep Having Said She Was Deadhttps://t.co/e1yNX2AAE4

— TMZ (@TMZ) January 4, 2021