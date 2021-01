Αλλαγή χρόνου στον κόσμο: Πρωτοχρονιά εν μέσω lockdown, “I will survive” στις ΗΠΑ

Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο περιόρισαν τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία ανάγκασε δισεκατομμύρια ανθρώπους να γιορτάσουν ιδιωτικά στο σπίτι τους την αλλαγή του χρόνου. Μετά από πολύμηνα lockdown λόγω του Covid 19 που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1,8 εκατομμύριο θανάτους στον κόσμο, τα νέα επιδημικά κύματα υποχρεώνουν την πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς από τον καναπέ τους. Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος χθες Πέμπτη, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ θα περιμένουν άλλες 26 ώρες. Η Νέα Ζηλανδία, όπου ισχύουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη όπου οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν και πέρασε μία ώρα αργότερα το κατώφλι του 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Όκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.

Στο Σίδνεϊ, την μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, η περίφημη γιορτή των πυροτεχνημάτων φώτισε στις 15.00 ώρα Ελλάδος χθες τον ουρανό επάνω από το λιμάνι χωρίς σχεδόν καθόλου θεατές, έπειτα από την εμφάνιση νέας εστίας της επιδημίας στην πόλη αυτή όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κρούσματα κορωνοϊού. Ματαιώθηκε ακόμη και το σχέδιο να επιτραπεί σε 5.000 εργαζομένους στην πρώτη γραμμή να παραστούν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα αρκεσθούν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις των πέντε ατόμων. «Όλοι αναμένουν το 2021 ως μια νέα αρχή», δήλωσε η Κάρεν Ρόμπερτς, μία από τους λίγους θεατές που βρισκόταν σε ένα μπαρ κοντά στη διάσημη όπερα του Σίδνεϊ.

LIVE FROM TIMES SQUARE: Times Square #NewYearsEve 2021 is just getting started. Stay tuned for performances, special guests, and our countdown to the #BallDrop and more! https://t.co/92RB96OQJg

https://t.co/NANuhneq5d

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 31, 2020