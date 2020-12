Κροατία σεισμός – νεκροί: Θρήνος και καταστροφές, συλλυπητήρια Μητσοτάκη

Κροατία σεισμός – νεκροί: Επτά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, από την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την κεντρική Κροατία. Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε στα χαλάσματα της εκκλησίας του αγίου Νικολάου στο χωριό Ζάζινα ανεβάζοντας στους 7 τους νεκρούς από τον καταστροφικό σεισμό στην Κροατία. «Μέχρι στιγμής, στα περίχωρα της πόλης Γκλίνα έχουμε πέντε θύματα. Μαζί με το (12χρονο) κορίτσι από την Πέτρινια, τα θύματα είναι συνολικά έξι», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τόμο Μέντβεντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, τα πέντε από τα θύματα είναι όλοι τους άνδρες από το χωριό Μάγισκε Πόλιανε, κοντά στην Γκλίνα. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 20 πιο ελαφρά.

«Η έρευνα στα συντρίμμια συνεχίζεται», ανέφερε η αστυνομία. Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος έσπευσε στην Πέτρινια, ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή ορισμένοι κάτοικοι της πόλης γιατί «δεν είναι ασφαλές να βρίσκονται εδώ». Ο τηλεοπτικός σταθμός Ν1 πρόβαλε ένα βίντεο με διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς από τα χαλάσματα έναν άνδρα και ένα παιδί. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα σπίτι, η στέγη του οποίου έχει καταρρεύσει. Η ρεπόρτερ του καναλιού είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κανείς μέσα την ώρα του σεισμού.

Την ίδια στιγμή, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,4 βαθμών σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πλάνα δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα. Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ. Επιπλέον, μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Τόμισλαβ Φαμπιάνιτς, επικεφαλής της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη Σίσακ, κοντά στην Πέτρινια, δήλωσε πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες στην Πέτρινια και στη Σίσακ. «Υπάρχουν κατάγματα, διασείσεις και ορισμένοι χρειάστηκε να χειρουργηθούν», είπε. Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχει ο στρατός, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί στο κέντρο της πόλης.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA μετέδωσε πως ο μοναδικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας στο Κέρσκο που βρίσκεται 100 χλμ από το επίκεντρο έκλεισε για προληπτικούς λόγους.Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για απώλειες. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, σε μερικούς από τους οποίους είχαν πέσει κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών και άλλα μπάζα. Έγινε επίσης αισθητός στις γειτονικές Βοσνία και Σερβία. Τη Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια προκαλώντας μόνο ελαφρές υλικές ζημιές. Τον Μάρτιο σεισμός 5,3 βαθμών σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 27.

Η διευθύνουσα του προξενικού γραφείου Ειρήνη Καπαράκη μιλά στο protothema.gr και περιγράφει το δυνατό χτύπημα του εγκέλαδου. Όπως αναφέρει την ώρα του σεισμού βρισκόταν εκτός προξενικού γραφείου με αποτέλεσμα να δει από κοντά το άγχος και την αγωνία των κατοίκων του Ζάγκρεμπ που έτρεχαν να σωθούν σε πάρκα και πλατείες. «Ο σεισμός ήταν πολύ αισθητός στο Ζάγκρεμπ. Εκείνη την ώρα βρισκόμουν εκτός προξενείου και κατά την επιστροφή μου όλοι ήταν στους δρόμους. Είχε απίστευτη κίνηση, ο κόσμος ήταν σε πάρκα και πλατείες, ακούγονταν σειρήνες ασθενοφόρων και αστυνομικών αυτοκινήτων, ήταν μια πραγματικά δύσκολη στιγμή. Περνώντας οι ώρες φαίνεται να έχει καταλαγιάσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποιος μεγάλος μετασεισμός, μόνο κάποιοι μικροί σε ένταση που σχεδόν δεν τους έχουμε καταλάβει», υποστήριξε.

Αναφορικά με τους Έλληνες που ζουν στο Ζάγκρεμπ και σε όλη την Κροατία φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα καθώς μέχρι ώρας δεν έχουν επικοινωνήσει ούτε με την Πρεσβεία αλλά ούτε και με το υπουργείο Εξωτερικών. «Συνολικά σε όλη την Κροατία πρέπει να είμαστε γύρω στους 140 Έλληνες, με τους μισούς περίπου να ζούμε στο Ζάγκρεμπ. Μέχρι ώρας δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας που τυχόν αντιμετωπίζει πρόβλημα από τον σεισμό, αλλά ούτε και έχουμε κάποια ενημέρωση από την αστυνομία και από το υπουργείο εξωτερικών που επικοινωνήσαμε σχετικά με τους Έλληνες υπηκόους. Ο σεισμός είχε μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια από τον προηγούμενο που είχαμε τον Μάρτιο. Εγώ στα τελευταία πέντε χρόνια που ζω εδώ δεν έχω ζήσει κάποιον παρόμοιο», επεσήμανε η κυρία Καπαράκη.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του μεγάλου σεισμού στην Κροατία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι η Πολιτική Προστασία είναι έτοιμη να προσφέρει όποια βοήθεια ζητηθεί. “Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Κροατίας που αντιμετωπίζει τις συνέπειες του σημερινού σεισμού. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μας είναι έτοιμη να βοηθήσει”, ήταν η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

