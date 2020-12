Tesla κόρνες: «Ιδιαίτερους» ήχους ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ

Tesla κόρνες: Ο Ίλον Μασκ φροντίζει πάντα να πρωτοτυπεί. Ο εκκεντρικός επικεφαλής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla είναι γνωστό ότι αρέσκεται τα αυτοκίνητά του να έχουν πολλά ψηφιακά συστήματα και κομφόρ που επιτρέπουν την άνετη οδήγηση, αλλά και την ασφάλεια του οδηγού. Ωστόσο αυτή τη φορά το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ τα Tesla μέσω της λειτουργίας «Boombox» στα εξωτερικά ηχεία των οχημάτων θα διαθέτους νέους ήχους κόρνας, οι οποίοι είναι μάλλον απίθανοι, και μπορεί να τραβήξουν την προσοχή για τους λάθος λόγους!

«Αλλάξτε τον ήχο της κόρνας σας σε κατσίκα, φίδι, σαξόφωνο, πορδή ή εορταστικά τραγούδια με την τελευταία ενημέρωση λογισμικού Tesla!» ανακοίνωσε στο Twitter ο Ίλον Μασκ χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά σύμβολα! Σύμφωνα με τεχνολογικά σάιτ θα υπάρχουν και άλλοι ήχοι, αλλά αν οι κάτοχοι της Tesla δεν αρέσκονται σε καμία από αυτές τις επιλογές, μπορούν επίσης να ανεβάσουν έως και πέντε δικούς τους ήχους μέσω θύρας USB.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!

— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020