Μαργαρίτης Σχοινάς εμβόλιο: Άσχημη ημέρα για όσους δεν πίστευαν

Μαργαρίτης Σχοινάς εμβόλιο: Ως μία μέρα που θα θυμόμαστε χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, τη σημερινή κατά την οποία ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στην Ευρώπη. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι η ΕΕ είναι «μία Ένωση για όλους». «’Άσχημη ημέρα σήμερα για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη. Μία ημέρα να θυμόμαστε. Μια Ένωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης», αναφέρει η ανάρτηση του κ. Σχοινά στο Twitter.

Bad day today for those who didn’t believe in Europe.

A day to remember.

A Union for all.

A Community of solidarity. #EUVaccinationdays #StrongerTogether

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 27, 2020