Αντζελίνα – The Bachelor: Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές

Αντζελίνα – The Bachelor: H Αντζελίνα ήταν μια από τις κοπέλες που διεκδήσαν την καρδιάς του Παναγιώτη στο ”The Bachelor”. Έφτασε πολύ κοντά ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Τώρα, ερωτευμένη φαίνεται πως είναι ξανά η Αντζελίνα Χαλντέντα μετά το τέλος του “Bachelor“, του ριάλιτι του Alpha όπου ο Παναγιώτης Βασιλάκος διάλεξε για σύντροφό του την Νικολέττα Τσομπανίδου.

Η 21χρονη Αντζελίνα, που υπήρξε μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες, είχε αποχωρήσει στον ημιτελικό με δάκρυα στα μάτια, ωστόσο, τώρα συνεχίζει τη ζωή της εκτός ριάλιτι. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με αγαπημένες της φίλες, αλλά και με πρώην συμπαίκτριές της από το “Bachelor”, καθώς είχε έρθει κοντά με κάποια κορίτσια. Ο λογαριασμός της στο Instagram, όμως, έκλεισε εδώ και μερικές ώρες, με την ίδια να το ανακοινώνει μέσω Tik Tok στους ακόλουθούς της.

Ωστόσο, πριν κλείσει ο λογαριασμός της, η Αντζελίνα είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από τα γενέθλιά της, στην οποία ποζάρει τρυφερά δίπλα από ένα μυστηριώδη άντρα, γράφοντας: “Thank you my baby for everything”. Τη φωτογραφία ανήρτησε ο χιουμοριστικός λογαριασμός του Instagram @Soula Glamorous, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αντζελίνα βρήκε ξανά τον έρωτα, ενώ ο λογαριασμός δέχτηκε και ένα μήνυμα το οποίο υποστήριζε πως ίσως δούμε την Αντζελίνα και τον σύντροφό της στο νέο ριάλιτι ρου Alpha, “Battle of the Couples”.