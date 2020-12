Δέσποινα Βανδή – Άννα Βίσση: Συνάντηση μεγατόνων στο J2US

Δέσποινα Βανδή – Άννα Βίσση: Tο J2US το Σάββατο φτάνει στο τέλος του με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Ο Νίκος Κοκλώνης που έχει παρουσιάσει συναρπαστικά θεάματα, έχει φέρει γνωστούς καλεσμένους δεν θα μπορούσε να μην κάνει κάτι αντίστοιχο αλλά και ακόμη μεγαλύτερο στον τελικό. Συγκεκριμένα, μια συνάντηση μεγατόνων πρόκειται να δουν η τηλεθεατές το βράδυ του Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου και στον τελικό του “Just The Two Of Us”.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, η Άννα Βίσση θα πάει καλεσμένη στον τελικό του διαγωνισμού και συναντάει την Δέσποινα Βανδή, με την οποία φημολογείται ότι είναι σε κόντρα εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες έντονα ακούγεται και το γεγονός ότι οι δύο ερμηνεύτριες μπορεί να κάνουν και ένα ντουέτο επί σκηνής που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο.

Μάλιστα, ο λογαριασμός “Soula Glamourous” άναψε φιτιλιές για την επικείμενη συνεργασία. Πιο αναλυτικά, ανέφερε πως η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή έκαναν follow η μία την άλλη στο δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, και στην πρωινή εκπομπή του Alpha “Happy Day” πρόβαλαν ένα στιγμιότυπο στο οποίο απεικονίζει ότι οι δύο κυρίες ακολουθούνται στα social media.

Τι αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Ευτυχείτε!» για αυτή την αναπάντεχη συνεύρεση, ενώ η παρουσιάστρια του Open τον ρώτησε και για το «follow» που έκαναν η μία στην άλλη στο Instagram, αλλά και για την περίφημη κόντρα που κρατάει τόσα χρόνια.

«Εγώ είπα να μη γίνει αυτό το follow ακόμα. Ήθελα να το κάνω στον αέρα! Οι δυο τους δεν βρέθηκαν στην πρόβα, έκαναν ξεχωριστή πρόβα. Στον τελικό του Just το Σάββατο θα δούμε πράγματα που ούτε τα φανταζόμαστε. Δεν ξέρω ακόμα αν θα τραγουδήσουν μαζί. Η Άννα θα βρίσκεται μαζί μας ζωντανά για πολύ ώρα. Θα προσπαθήσω να τελειώσει το διαγωνιστικό κομμάτι γύρω στις 12:00 για να συνεχίσουμε με Άννα» είπε ο Νίκος Κοκλώνης.