Μαίρη Συνατσάκη ινστα: Η μεγάλη αλλαγή πριν το τέλος του 2020

Μαίρη Συνατσάκη ινστα: Η Μαίρη Συνατσάκη είναι αρκετά ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη ζωή της. Αυτή τη φορά αποφάσισε να μοιραστεί μια μεγάλη αλλαγή που επέλεξε να κάνει. Συγκεκριμένα η Μαίρη Συνατσάκη πήρε τη μεγάλη απόφαση λίγο πριν τελειώσει η χρονιά να αλλάξει σπίτι και να υποδεχτεί το νέο έτος στην καινούργια της κατοικία.

Για την μετακόμισή της, ενημέρωσε η ίδια η Μαίρη Συνατσάκη τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Oh no, not you again! #μετακόμισητώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαίρη Συνατσάκη.

Να θυμίσουμε, πως η Μαίρη στο παρελθόν ζούσε για αρκετά χρόνια σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Το 2018 μετακόμισε ένα άλλο σπίτι, στο οποίο και έπεσε θύμα διάρρηξης στα τέλη του Οκτωβρίου. Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε: