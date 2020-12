Μετάλλαξη ιού Βρετανία: Τεράστιες ουρές στα σουπερμάρκετ

Μετάλλαξη ιού Βρετανία: Οι Βρετανοί έτρεξαν σήμερα στα σουπερμάρκετ για να κάνουν προμήθειες για τα Χριστούγεννα, αφού οι αυστηρότεροι περιορισμοί που επέβαλε η κυβέρνηση τια την αντιμετώπιση της πανδημίας σήμαναν και αλλαγή των σχεδίων τους για την εορταστική περίοδο. Ταυτόχρονα, πολλές χώρες κλείνουν τα σύνορά τους με το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που εγείρει τον φόβο ότι θα παρουσιαστούν ελλείψεις σε ορισμένα αγαθά.

Πολλοί καταναλωτές αγόραζαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα, ή προσπαθούσαν να προσαρμόσουν το εορταστικό δείπνο, αφού ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επέβαλε τα νέα, αυστηρότερα μέτρα τα οποία σημαίνουν ότι πολλές οικογένειες δεν θα καταφέρουν να συγκεντρωθούν για τα Χριστούγεννα. Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα για να μαγειρέψουν μόνοι τους στο σπίτι. «Την Κυριακή είχε πολλή δουλειά, σήμερα επικρατεί τρέλα», είπε ο διευθυντής ενός σουπερμάρκετ.

Στο Waitrose του Κλάπαμ, πολλοί καταναλωτές είχαν σχεδιάσει να φύγουν από το Λονδίνο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, όμως τώρα αναγκάστηκαν να ψωνίσουν αφού θα περάσουν την εορταστική περίοδο στην πρωτεύουσα. Σε κάποια σουπερμάρκετ εξαντλήθηκε το κρέας και το γάλα. Υπάρχει πάντως επάρκεια στα είδη που συνήθως αποτελούν τις «αγορές πανικού», όπως στα ζυμαρικά και τα κονσερβαρισμένα φασόλια.

Το Sainsbury’s προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ότι θα αρχίσουν να αδειάζουν τα ράφια στα βρετανικά σουπερμάρκετ αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η οδική συγκοινωνία με την ηπειρωτική Ευρώπη. Για το χριστουγεννιάτικο δείπνο όμως υπάρχει επάρκεια σε όλα τα απαραίτητα είδη.

The new COVID strain has added to the general misery in the UK. But it’s important to remember that the vaccine continues to be effective, although of course the transmission rate increases by 70 pc. #COVID19

— Danish Khan (@DanishKhan80) December 21, 2020