Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ανέβασε φωτογραφία φορώντας μόνο τα απαραίτητα

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου Ινστα: Φωτιά στο Instagram έβαλε ξανά η δίμετρη Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, πρώην παίκτρια του My Style Rocks αλλά και με ένα… εκρηκτικό πέρασμα από το Just The 2 of Us στο βιογραφικό της. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ανέβασε μία πολύ σέξι φωτογραφία στο instagram, φορώντας σέξι μαύρα εσώρουχα φωτογραφήθηκε με φόντο vintage.

Πόζαρε μπροστά από ένα σκρίνιο και κορνίζες δημιουργώντας υποβλητική ατμόσφαιρα. Φυσικά στην θέα του καλλίγραμμου κορμιού της, προκάλεσε «εγκεφαλικά» στον ανδρικό πληθυσμό στο Instagram με τα like και τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Μια εκρηκτική περσόνα

Η εντυπωσιακή Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, που κατάφερε να συγκινήσει με την ιστορία της καθώς νίκησε τον καρκίνο, άφησε τη σφραγίδα της σε όλα τα πλατό. Την γνωρίσαμε μέσα από το «My Style Rocks», το ριάλιτι μόδας που ομολογουμένως της χρωστάει πολλά. Ωστόσο, αποχώρησε οικειοθελώς πετώντας “βόμβες”. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κατηγόρησε την παραγωγή του ριάλιτι, αναφέροντας πως την προκαλούσαν για να δημιουργεί ίντριγκες, ώστε να ανεβαίνουν τα νούμερα τηλεθέασης, ενώ τόνισε πως ένιωσε ότι δεν την σέβονται.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: “Αποχώρησα με δική μου πρωτοβουλία, γιατί ένιωσα ότι δεν με σέβονται. Φέτος τα νούμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εγώ λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα μου έφερνα νούμερα, λογικό είναι και αυτό άρεσε στην παραγωγή όπως μου έλεγαν. Άρεσε και στον αρχισυντάκτη. Ένιωσα, όμως, αδικημένη και πως δεν με σέβονται γιατί, όταν έφτανε η ώρα της κρίσης, έλεγαν άλλα πράγματα στους κριτές με σκοπό να με τσιτώνουν και να με βγάζουν έξω από τα όρια μου”.

Μάλιστα, έχει πει πως η παραγωγή ευθύνεται και για τροχαίο ατύχημα που είχε, λίγο μετά την αποχώρησή της. Συγκεκριμένα, η πρώην παίκτρια ανέφερε πως άτομο της παραγωγής της πήρε τα κλειδιά, με αποτέλεσμα το αμάξι της να “νεκρώσει” και να χτυπήσει έναν ντελιβερά.

Όπως ανέφερε: “Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και ζητούσα το κινητό μου που το κρατάει πάντα η παραγωγή για τεχνικούς λόγους. Ζητούσα το κινητό μου και δεν μου το έδιναν. Το αμάξι μου ήταν μπροστά, είναι ηλεκτρικό και ήταν αθόρυβο. Έτσι αποφάσισα να φύγω και αποφάσισα να στείλω άλλον να πάρει το κινητό μου. Βγήκα, λοιπόν, στη Βεΐκου και το αυτοκίνητό μου νέκρωσε, το τιμόνι δε δεχόταν εντολή και το φρένο δεν έπιανε. Όταν έκανα αναστροφή τη Βεΐκου χτύπησα έναν ντελιβερά”.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το εκρηκτικό πέρασμα από το «Just the Two of US»

Στη συνέχεια, την είδαμε στο «Just the Two of US», να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στο τραγούδι, με παρτενέρ τον Τριαντάφυλλο. Δυο τραγούδια, μερικές εμφανίσεις σε εκπομπές και μερικά εξώδικα μετά, την αποχαιρετίσαμε κι από εκεί. Η ίδια σε συνέντευξή της για την σχέση της με τον Τριαντάφυλλο είχε δηλώσει ότι το θέμα το χειρίζονται πια οι δικηγόροι τους.

«Σήμερα δεν υπάρχουν σχέσεις. Το θέμα έχει πάει στη δικαιοσύνη και έχουν αναλάβει οι δικηγόροι μας, οι οποίοι μιλάνε με εξώδικα και αγωγές. Είμαστε ενήλικοι άνθρωποι και αυτά που κάνουμε, έχουν και τον κάθε αντίκτυπο. Δηλαδή ότι λέμε έχει και έναν αντίκτυπο όπως και η έκθεση όλον αυτόν τον καιρό. Εγώ δεν έχω εκτεθεί, δεν έχω πει τίποτα δημόσια για το θέμα. Ο κύριος έχει πει. Όλα αυτά, λοιπόν, για τον κάθε έναν, επειδή είμαστε ενήλικες και τα λεγόμενα μας σε μια δημοκρατική χώρα έχουν και συνέπειες, θα μιλήσει η δικαιοσύνη που της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη», είπε στο ratpack.gr.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Ο γάμος με το… σκυλάκι της

Το καλύτερο, το αφήσαμε για το τέλος. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποκάλυψε πριν μήνες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ότι παντρεύτηκε την σκυλίτσα της. «Μου αρέσει πολύ στη ζωή μου να βρίσκω ευκαιρίες να γιορτάζω και ήταν μια γιορτή, μία τελετή μαζί με φίλους, την οικογένειά μας, την Σταλίτσα, το γιορτάσαμε και ότι εμπεριέχει αγάπη είμαι υπέρ αυτής. Οκ, ξένισε πολλούς αυτή η πράξη, αλλά πολλοί το κατάλαβαν. Ήμουν κανονικά εγώ με νυφικό. Η Σταλίτσα όχι βέβαια για να μην την ταλαιπωρήσουμε.

Ήτανε στα βασιλικά κτήματα του Τατοϊου, κάναμε ένα catering με τους πολύ οικείους μας. Υπήρχαν μπολ με νερό, μπολ με λιχουδιές ειδικές για ζώα. Εμείς πανηγυρίζαμε όλοι. Όταν οι σκύλοι νιώθουν θετική ενέργεια, το παίρνουν και αυτοί μέσα στην ψυχή τους. Περάσαμε πολύ ωραία, σε αυτά βόλτα δωσ’ τους, νερό, φαγητό και σου δίνουν ανιδιοτελή αγάπη. Δεν την ταλαιπωρήσαμε, την αγαπάμε. Φυσικά και δεν ήταν κανονική τελετή, μπορώ να παντρευτώ αν θέλω αύριο, δεν χρειάζεται να χωρίσω την Σταλίτσα. Κάναμε μια συμβολαιογραφική πράξη. Ουσιαστικά, όταν υιοθετούμε ένα ζωάκι κάνουμε σύμφωνο υιοθεσίας. Ουσιαστικά ήταν μια ανανέωση των όρκων αγάπης μας. Πήγαμε σε ένα συμβολαιογραφείο και κάναμε την συμβολαιογραφική πράξη, όπου εγώ σαν Ευρυδίκη έγραψε κάποια πράγματα στην Σταλίτσα… Ήθελα να περάσω το μήνυμα υιοθετήστε και μην αγοράζετε. Οι φίλοι δεν έχουν τιμή, υιοθετούνται» ανέφερε…