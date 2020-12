Σάρον Όσμπορν κορονοϊός: Βρέθηκε θετική στον Covid-19

Σάρον Όσμπορν κορονοϊός: Ο κορονοϊός έχει αποδείξει ότι δεν κάνει καμία διάκριση. Μπορεί να κολλήσει ο καθένας. Γι’αυτο οι αρχές κάθε κράτους τονίζουν πως είναι απαιραίτητη η τήρηση των μέτρων για να μην προσβληθεί κάποιος από τον ιό. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες όπου μπορεί μεν να τηρείς ευλαβικά τα μέτρα και τελικά να βρεθείς θετικός στον κορονοϊό.

Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Σάρον Όσμπορν. Όπως αποκάλυψε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Μάλιστα θα χρειαστεί να νοσηλευτεί κάποιες ημέρες. Ωστόσο διευκρίνισε ότι o θρυλικός Όζι Όσμπορν έκανε και ο ίδιος το τεστ κορονοϊού και βρέθηκε αρνητικός. Η ίδια εξήγησε ότι η εκπομπή της «The Talk» έχει διακοπεί για λίγο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η 68χρονη τηλεπαρουσιάστρια Σάρον Όσμπορν έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter: «Ήθελα να μοιραστώ ότι βρέθηκα θετική στον COVID – 19. Μετά από μία σύντομη νοσηλεία, αναρρώνω τώρα σε μέρος μακριά από τον Όζι, ο οποίος βρέθηκε αρνητικός».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ozzy προσέχει ιδιαίτερα και προφυλάσσεται. Και αυτό διότι όπως έχει δηλώσει έχει πρόβλημα στους πνεύμονες και δύσκολα θα μπορέσει ο οργανισμός του να ανταπεξέλθει αν νοσήσει με κορονοϊό.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) December 15, 2020