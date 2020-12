Εμβολιασμοί κορονοϊός ΕΕ: “Πρεμιέρα” και πριν το τέλος του 2020

Εμβολιασμοί κορονοϊός ΕΕ: «Ολες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια ημέρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως είχε εξηγήσει χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να επισπεύσει την πιθανή έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τον κορωνοϊό για την 21η Δεκεμβρίου μπορεί να επιτρέψει τον εμβολιασμό των πρώτων Ευρωπαίων πριν από το τέλος του 2020. «Είναι πιθανόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιασθούν πριν από το τέλος του 2020», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) να συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου για το θέμα της έγκρισης του εμβολίου, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου συνεδρίαση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής ότι η όλη επιχείρηση θα λάβει το όνομα Ελευθερία καθώς σηματοδοτεί την απελευθέρωση από την ομηρία και τους καταναγκασμούς της πανδημίας για να διεκδικήσουμε και πάλι υψηλούς ρυθμούς ευημερίας.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

