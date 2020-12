Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: Απειλεί η Άγκυρα, ικανοποιημένη η Αθήνα

Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: Η Τουρκία καταδίκασε ως “ολέθριο λάθος” τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την αγορά και απόκτηση ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 και διεμήνυσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, αφού είχε καλέσει επανειλημμένα την Ουάσινγκτον να επιλυθεί το ζήτημα μέσω διαλόγου και της διπλωματικής οδού. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αμερικανικές κυρώσεις “ανεξήγητες” αφού η Ουάσινγκτον, όπως τόνισε η Άγκυρα, απέρριψε επανειλημμένα την προσφορά της Άγκυρας να δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας. Κάλεσε δε τον νατοϊκό της σύμμαχο να αναθεωρήσει την “άδικη” απόφαση που θα βλάψει τις διμερείς σχέσεις.

Νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε να απαντά στη διεθνή πολιτική κοινότητα σε προκλητικό τόνο. Σε ομιλία του μετά το υπουργικό συμβούλιο, διεμήνυσε ότι οι κυρώσεις δεν αποθαρρύνουν την Τουρκία από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. «Μας θλίβει η ενίσχυση της ρητορικής των κυρώσεων, όμως οι πιέσεις δεν θα σταματήσουν την Άγκυρα από την πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της», διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος. «Τα μέτρα δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειές μας να υπαρασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας», προσέθεσε.

Προς στήριξη της Άγκυρας έσπευσε η Μόσχα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι κυρώσεις για την αγορά των S-400 είναι παράνομες και οι ΗΠΑ επιδεικνύουν αλαζονεία προς το διεθνές δίκαιο.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις εις βάρος του προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ και άλλων τριών στελεχών της SSB. Επίσης τα τιμωρητικά μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης από τις ΗΠΑ αδειών εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία SSB. Οι κυρώσεις ψηφίστηκαν την παρασκευή από την Γερουσία το πλαίσιο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το 2021 (National Defence Authorisation Act). Συγκεκριμένα, προβλέπει την υποχρέωση επιβολής κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένα εντός 30 ημερών από την ψήφισή του ώστε να αφαιρεί από τον πρόεδρο της χώρας τη δυνατότητα να αποφασίσει εκείνος τη χρονική στιγμή επιβολής των κυρώσεων αυτών.

Το σχέδιο Αμερικανικού Αμυντικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 (National Defence Authorisation Act) είχε υπερψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία (553 υπέρ και 78 κατά) και από την Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του ρωσικού συστήματος των S-400. Οι σημερινές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA). Δεν θα ανεχτούμε σημαντικές συναλλαγές με το ρωσικό αμυντικό τομέα» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020