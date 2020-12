Ελληνοτουρκικά Ακάρ: “Oι Navtex της Ελλάδας είναι σε αντίθεση με τις αρχές καλής γειτονίας”

Ελληνοτουρκικά Ακάρ: O υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, κατηγορεί την Αθήνα ότι «παρενοχλεί» την Άγκυρα μέσω «κατάχρησης» των Navtex.«Αντί να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, η Ελλάδα βασίζεται σε υποστήριξη από την ΕΕ. Πρέπει να καταλάβουν πως αυτός ο δρόμους που ακολουθούν είναι αδιέξοδος» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. «Ο γείτονάς μας κάνει κατάχρηση αυτού του θέματος, εκδίδοντας δεκάδες Navtex», είπε. Ο Ακάρ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, στρατηγό Γκιουλέρ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις εξελίξεις του αμυντικού νομοσχεδίου των ΗΠΑ που προβλέπει κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την προμήθεια των ρωσικών πυραύλων S-400. Σημειώνεται τέλος, ότι οι δηλώσεις αυτές έρχονται ένα 24ωρο μετά την έκδοση NAVTEX από το τουρκικό Γραφείο Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας της Σμύρνης. Το Γραφείο επικαλείται τη Συνθήκη του Παρισίου και ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών: Σαμοθράκη, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Τήλος και Χάλκη.

Ελληνοτουρκικά: Οι νέες Navtex

Μετά τις νέες Navtex που εκδόθηκαν την Κυριακή, ακολούθησε ακόμα μια το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτή αφορά στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή μεταξύ Θάσου και Λήμνου. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τη συγκεκριμένη Navtex για τη διεξαγωγή βολών του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και για το διάστημα από τις 10:01πμ. μέχρι τις 11:30πμ., ενώ υπάρχει ήδη σε ισχύ ελληνική Navtex για τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής.

Η ελληνική Navtex αφορά αεροναυτικές ασκήσεις την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου από τις 06:01πμ. μέχρι τις 10:00πμ., από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Τούρκοι, δηλαδή, δεσμεύουν αντίστοιχα την ίδια περιοχή μόλις ένα λεπτό μετά τη λήξη των ελληνικών ασκήσεων!

Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ο βαθμός ετοιμότητας παραμένει ο ύψιστος, αν και η κούραση είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένη..

Η νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1545/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 14-12-2020 15:17)TURNHOS N/W : 1545/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 15 DEC 20 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

40 08.65 N – 024 59.10 E

40 08.65 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 024 59.10 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 151230Z DEC 20.

Η ελληνική Navtex για την ίδια περιοχή

ZCZC LA72

120245 UTC DEC 20

LIMNOS RADIO NAVWARN 265/20

NE AEGEAN SEA

NORTH OF LIMNOS ISLAND

AERONAUTICAL EXERCISES

ON 150600 UTC TO 151000 UTC DEC 20

IN AREA BOUNDED BY:

40-30.00N 025-53.00E

40-35.00N 024-58.00E

40-10.00N 024-25.00E

39-49.00N 024-28.00E

40-05.00N 025-10.00E

40-09.37N 025-29.57E

40-14.53N 025-30.57E

40-23.00N 025-54.00E

40-26.45N 025-55.08E

40-30.00N 025-53.00E

CANCEL THIS MSG ON 151100 UTC DEC 20