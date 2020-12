Φουρέιρα Eurovision: Η τραγουδίστρια απαντά αν θα ξαναπήγαινε στον διαγωνισμό

Φουρέιρα Eurovision: Στη σκηνή του Just the 2 of Us βρέθηκε η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα, η οποία παρουσίασε τα νέα της τραγούδια. Ωστόσο η «καυτή» τραγουδίστρια δεν γλίτωσε και από τις ερωτήσεις του Νίκου Κοκλώνη. Ερωτηθείσα, λοιπόν, για το αν είναι αλήθεια ότι φέτος δέχτηκε πρόταση να πάει και πάλι στη Eurovision, η Φουρέιρα απάντησε:

«Ακόμα δεν είναι η στιγμή μου να το κάνω. Αγαπώ και λατρεύω την Κύπρο που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία. Έκανα ότι καλύτερο μπορούσα αλλά ακόμα δεν είμαι έτοιμη να ξαναπάω στην Eurovision», αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή ενώ ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο που έλαβε το 2018 την δεύτερη θέση. Τέλος η Ελένη Φουρέιρα απέφυγε να απαντήσει αν θα είναι κριτής σε κάποιο σόου που έρχονται από τη νέα χρονιά.