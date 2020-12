Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Συναγερμός στο Λονδίνο

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε πεζούς. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Stamford Hill, στο Χάκνεϊ, στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα και και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Δύο από τους τραυματίες, μια 35χρονη γυναίκα και ένας 25χρονος άνδρας βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή τους τώρα είναι σταθερή, όπως και για δύο άνδρες ηλικίας 36 και 46 ετών. Από την άλλη όμως, ένας 31χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έρευνα συνεχίζεται, δεν έχουν γίνει συλλήψεις», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι: ”ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε αριθμό πεζών. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες για τους τραυματίες. Σε αυτό το στάδιο το περιστατικό δεν θεωρείται ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία”.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι προσέφερε πρώτες βοήθειες σε πεζούς για μια σειρά τραυματισμών στο κεφάλι, στο στήθος και στα πόδια πριν τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, όταν το αυτοκίνητο φάνηκε να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει πάνω σε έναν φράχτη. Μάλιστα, σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο twitter φαίνεται ένα αυτοκίνητο να έχει καταλήξει επάνω σε ένα δέντρο.

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.

Their conditions are currently unknown.

Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.

— London 999 Feed (@999London) December 11, 2020