Σύνοδος Κορυφής – Μακρόν: Σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας. Ο Μακρόν σημείωσε χαρακτηριστικά κατά την άφιξή του στον χώρο που διεξάγεται η Σύνοδος πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να είναι συνεπείς προς τις αποφάσεις που ελήφθησαν τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή στην επιβολή κυρώσεων εφόσον η Τουρκία δεν συμμορφωνόταν και δεν απέφευγε τις προκλήσεις, κάτι που προφανώς δεν έκανε.

Υπενθυμίζεται πως την ίδια θέση, με παρόμοια μάλιστα έκφραση -της τήρησης της συμφωνίας του Οκτωβρίου- υιοθέτησε κατά την προέλευσή του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Θα συζητήσουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη γειτονιά μας και ειδικότερα την σχέση μας με την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται μια ξεκάθαρη θέση: Πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις αποφάσεις που πήραμε τον Οκτώβριο. Με τα ορόσημα που θέσαμε, τι περιμέναμε από την Τουρκία και να περιγράψουμε από εκεί και πέρα τις συνέπειες. Πρέπει να υπερασπιστούμε την αλληλεγγύη προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και την σταθερότητα ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει την Ανατολική Μεσόγειο, την Βόρεια Αφρική, την Μέση Ανατολή».

Excerpt from 🇫🇷 president @EmmanuelMacron ‘s #EUCO doorstep statement regarding #Turkey 🇹🇷 and the defence of European 🇪🇺 sovereignty in the #EastMed 👇 #Cyprus pic.twitter.com/Yhex9Vn7Xw

— France à Chypre (@FranceaChypre) December 10, 2020