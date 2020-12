Μέρκελ λοκντάουν: Με δάκρυα στα μάτια προσπαθεί να πείσει για πιο αυστηρά μέτρα

Μέρκελ λοκντάουν: Πολύ φορτισμένη εμφανίστηκε την Τετάρτη στη γερμανική Βουλή η Άνγκελα Μέρκελ στην προσπάθειά της να πείσει για την ανάγκη επιβολής πιο αυστηρού lockdown εν μέσω πανδημίας. «Σας ζητάω συγγνώμη, από τα βάθη της καρδιάς μου. Αλλά να πεθαίνουν 590 άνθρωποι την ημέρα, είναι ένα τίμημα που δεν μπορώ να το δεχτώ. Όταν οι επιστήμονες πρακτικά μας παρακαλούν να μειώσουμε τις επαφές μας για μια εβδομάδα πριν δούμε τη γιαγιά μας και τον παππού μας και άλλους ηλικιωμένους ανθρώπους τα Χριστούγεννα, τότε ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε για το πώς θα βρούμε έναν τρόπο να ξεκινήσουν τα σχολεία. Τι θα πούμε όταν θα κοιτάμε πίσω για αυτό το γεγονός που συμβαίνει μια φορά στον αιώνα;», είπε μεταξύ άλλων η Γερμανίδα καγκελάριος από το βήμα της Μπούντεσταγκ, εμφανώς συγκινημένη.

Η καγκελάριος ζήτησε παράταση του lockdown, που θα περιλαμβάνει νέο λουκέτο στα καταστήματα λιανικής μετά τα Χριστούγεννα. Η Γερμανία εφαρμόζει εδώ και έξι εβδομάδες ένα μερικό lockdown, με κλειστά μπαρ και εστιατόρια, αλλά με ανοιχτά τα καταστήματα λιανικής και τα σχολεία. Η κ. Μέρκελ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός λόγω των εμβολίων. «Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τι μας λένε οι επιστήμονες. Δεν θα μπορούμε να εμβολιάσουμε τόσους πολίτες το πρώτο τρίμηνο ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια αξιοσημείωτη διαφορά», είπε, σημειώνοντας με έμφαση το γεγονός ότι είναι χειμώνας.

Την ίδια ημέρα, το Ινστιτούτο Λεοπολντίνα, σε έγγραφο που φέρει τις υπογραφές των σημαντικότερων λοιμωξιολόγων της Γερμανίας, απηύθυνε συστάσεις στην κυβέρνηση για γενικευμένο lockdown. Οι επιστήμονες εκφράζουν τον φόβο ότι αν εφαρμοστεί η χαλάρωση των μέτρων που προβλέπεται για την εορταστική περίοδο, τα κρούσματα στη χώρα θα εκτοξευθούν από τις 14.000 στις 50.000 ημερησίως. Οι συστάσεις αναφέρουν ότι πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, τα οποία να τηρηθούν και την εορταστική περίοδο, ότι πρέπει να κλείσουν τα καταστήματα και να απαγορευθούν οι υπαίθριες συναθροίσεις, όπως είναι οι σχεδιαζόμενες λειτουργίες σε ανοικτούς χώρους. Ως προς τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, ζητούν κλείσιμο για διάστημα ενός μηνός.

An unusually emotional Merkel talking about the pandemic in the Bundestag today: "I'm sorry, I really am sorry from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day, then that is unacceptable in my view."pic.twitter.com/MdJo0REmsV

