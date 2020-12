Κυρώσεις ΕΕ στην Τουρκία: “Ξυπνάει” η Ευρώπη, τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης

Κυρώσεις ΕΕ στην Τουρκία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη συμπεριφορά της Άγκυρας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε» για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση, δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θέλουμε να σεβαστούμε να κράτη-μέλη, να σεβαστούμε τα συμφέροντά μας, να υπάρχει συνοχή, εστάλησαν μηνύματα τον Οκτώβριο και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σταθεροί σε αυτά που είπαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου» σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ υπογραμμίζοντας ότι «για την Τουρκία πιστεύω ότι το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού πρέπει να τελειώσει». Ο κ. Μισέλ προσέθεσε ότι αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο «εξετάσαμε τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα στο μεταναστευτικό, τα ζητήματα ενέργειας για παράδειγμα αλλά η προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε αυτή την περιοχή σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς προκλήσεις, τις εχθρικές δηλώσεις και το να μη σέβεται τις διεθνείς αρχές».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι αφενός η ΕΕ επιθυμεί περισσότερη σταθερότητα σχετικά με τις σχέσεις της με την Τουρκία, αφετέρου όμως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εφόσον η Άγκυρα δεν αλλάξει στάση.

🔴 LIVE NOW – press conference: “Taking stock of the past year and looking forward to future challenges” https://t.co/OSStth6ml3 — Charles Michel (@eucopresident) December 4, 2020

Η δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχεται μετά την είδηση από τις ΗΠΑ ότι νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021 στις ΗΠΑ προβλέπει την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Άγκυρα να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πέτσας για Τουρκία: Κυρώσεις κι εμπάργκο όπλων στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αποκάλυψε την Παρασκευή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους ηγέτες της Ευρώπης των 27 την επιβολή κυρώσεων αλλά και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «οι κυρώσεις βρίσκονται στο τραπέζι από την Σύνοδο του Οκτωβρίου ενώ το θέμα του εμπάργκο το έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στους ευρωπαίους ηγέτες κατά τη Συνόδο του Νοεμβρίου». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο νομοσχέδιο των ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας, λέγοντας ότι «δείχνει τον δρόμο και στην ΕΕ».

Ερωτηθείς αν τελικώς θα επιβληθούν κυρώσεις ή αν θα υπάρξουν απειλές απλώς προς την Τουρκία για επιβολή κυρώσεων, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε: «Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πλέον αρκετοί ηγέτες έχουν πειστεί ότι η Τουρκία κάνει προσχηματικές αναδιπλώσεις, όταν πλησιάζει η στιγμή για κυρώσεις από την ΕΕ». «Για εμάς οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αυτό που ζητά η χώρα μας είναι να τερματιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας και να επιλυθεί ειρηνικά και με βάση το Διεθνές Δίκαιο η μία και μοναδική διαφορά με την Αθήνα, με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», είπε ο κ. Πέτσας. Αναφορικά με την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Οι διερευνητικές επαφές μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή, αρκεί η Άγκυρα να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει».

Δένδιας από Κύπρο: Η ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της

Να αναλάβει η Ευρώπη τις ευθύνες της απέναντι στην εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις που πραγματοποίησε από κοινού με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία. “Οι αυξανόμενες και ολοένα πιο σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας και απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστούν επιτακτικό το σεβασμό, εμπράκτως και όχι μόνον στα λόγια, των αρχών του Οργανισμού του ΟΑΣΕ από όλες τις χώρες-μέλη του”, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην παρέμβασή του στο πλαίσιο της 27ης Υπουργικής Συνόδου του ΟΑΣΕ, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Νέα Navtex από την Τουρκία μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Παρόλα αυτά, η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W: 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W: 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

Συρίγος: Θα υπάρξουν μέτρα-κυρώσεις εις βάρος Τουρκίας – Ο ρόλος Γαλλίας- Γερμανίας

Για τις τουρκικές κινήσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ο διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος. Όπως ο ίδιος ανέφερε «βρισκόμαστε στην κορύφωση των διπλωματικών πρωτοβουλιών που γίνονται ενόψει της Συνόδου Κορυφής αυτά θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες μέχρις τις 10/12 .Η Άγκυρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δείξει ότι συμμορφώνεται και υπερπροβάλλει το θέμα της αποσύρσεως του Ορούτς Ρέις.

Παράλληλα την ημέρα που θα συνεδριάζει το συμβούλιο ο Ερντογάν θα προβαίνει σε δηλώσεις για εκδημοκρατισμό της χώρας του είναι μια τακτική της Τουρκίας που γινόταν από το 1999 μέχρι το 2002 και παράλληλα έχει και μια απειλή η εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ που επισκέφτηκε την περιοχή μας δεν πήγε στην Άγκυρα, η Άγκυρα έβαλε την συνάντηση για τις 14/12 δηλαδή μετά το Ευρωπαϊκό συμβούλιο περνώντας ένα μήνυμα ότι αν δεν είναι τα πράγματα θετικά στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, δεν θα συναινέσει σε οποιοδήποτε διάλογο».

Ο κ. Συρίγος σημείωσε πως είναι τακτικισμός η απόσυρση του Ορουτς Ρέις και ότι φαίνεται από μια πλειάδα πραγμάτων.

«Το ερώτημα που υπάρχει για όλες τις ελληνικές ηγεσίες είναι αν θα μπουν στην λογική ότι συζητούν με Τουρκία έστω και με δύσκολες συνθήκες ή ότι δεν συζητούν με κίνδυνο την κλιμάκωση της κατάστασης μεταξύ των δύο χωρών σε πολεμική ατμόσφαιρα. Το 1981 ο Παπανδρέου είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει ένα μορατόριουμ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να πάμε σε διάλογο. Το μορατόριουμ δεν υπήρξε ποτέ. Αντιθέτως φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου το 1987 και οδηγηθήκαμε στον διάλογο αμέσως μετά. Ο ίδιος εκτιμά ότι χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία δεν γίνεται να συζητάς με το Ορους Ρέις στην περιοχή και δεν μπορείς να διευρύνεις το αντικείμενο του διαλόγου.

Ωστόσο, όπως τόνισε όλα θα κριθούν από την συνεννόηση Γαλλίας και Γερμανίας. Η Γερμανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Γαλλία για λογαριασμό της Τουρκίας ενώ το κρίσιμο όπως είπε είναι τι γίνεται με τον κορωνοιο και το πακέτο στηρίξεως των κρατών μελών και τι θα γίνει με τις σχέσεις Ευρώπης – Αμερικής. «Η Τουρκία είναι το τρίτο. Επομένως πιστεύω θα υπάρξουν μέτρα και κυρώσεις εις βάρος Τουρκίας ίσως όχι άμεσα εφαρμόσιμα».

Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί ότι το εμπάργκο όπλων είναι η πιο σημαντική κύρωση.