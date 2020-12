ΟΗΕ Γκουτέρες κορονοϊός: Επικρίσεις από τον γγ προς τις χώρες που αγνόησαν πληροφορίες

ΟΗΕ Γκουτέρες κορονοϊός: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε χωρίς να τις κατονομάσει χθες Πέμπτη τις χώρες που απέρριψαν τα γεγονότα σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και αγνόησαν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο Γκουτέρες μίλησε σε μια ειδική συνεδρίαση των 193 μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την covid-19, η οποία εμφανίστηκε πρώτη φορά στην κινεζική πόλη Ουχάν πέρυσι και μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες έχουν υποβάλει δηλώσεις μέσω βίντεο για τη διήμερη συνεδρίαση. «Από την αρχή ο ΠΟΥ παρείχε στοιχειοθετημένες πληροφορίες και επιστημονικές οδηγίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποτελέσει τη βάση μιας συντονισμένης παγκόσμιας αντίδρασης», εκτίμησε ο Γκουτέρες. «Δυστυχώς πολλές από τις συστάσεις του δεν ακολουθήθηκαν.

Και σε κάποιες περιστάσεις υπήρχε απόρριψη των γεγονότων και αδιαφορία για τις οδηγίες. Και όταν οι χώρες παίρνουν τον δικό τους δρόμο, ο ιός πάει παντού», τόνισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μείωσε τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ νωρίτερα φέτος και ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον παγκόσμιο οργανισμό με έδρα τη Γενεύη, κατηγορώντας τον ότι είναι μαριονέτα της Κίνας, κάτι που ο ΠΟΥ απορρίπτει. Η απόσυρση των ΗΠΑ από τον οργανισμό θα ετίθετο σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, όμως μετά την εκλογή του οΤζο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι πρόκειται να ακυρώσει την απόφαση Τραμπ. «Η πανδημία υπογραμμίζει τη σημασία του ΠΟΥ, ενός θεσμού που πρέπει να ενισχυθεί», υπογράμμισε στο μήνυμά της η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

