Pfizer εμβόλιο Βρετανία: Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι – «Ιστορική στιγμή», λέει ο Μπουρλά

Pfizer εμβόλιο Βρετανία: Οι κάτοικοι και οι υπάλληλοι σε γηροκομεία – κέντρα φροντίδας θα είναι πρώτοι που θα λάβουν το νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού – το πρώτο που εγκρίθηκε για κλινική χρήση στον δυτικό κόσμο. Η μικτή επιτροπή εμβολιασμών και ανοσοποίησης (JCVI) της Βρετανίας, ενημέρωσε σήμερα τον κατάλογο των προτεραιοτήτων, μετά την έγκριση χρήσης του εμβολίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) της χώρας. Οι πρώτες ομάδες που θα εμβολιαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι όσοι βρίσκονται σε δομές φροντίδας υγείας, όπως οι οίκοι ευγηρίας και τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων και οι υγειονομικοί εργαζόμενοι τους φροντίζουν. Εν συνεχεία οι ηλικιωμένοι και το λοιπό προσωπικό του NHS. Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ομάδων προτεραιότητας για το νέο εμβόλιο, που ανακοινώθηκε από τη JCVI:

1. Κάτοικοι σε κέντρα φροντίδας για ηλικιωμένους (γηροκομεία) και οι φροντιστές τους

2. Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω και επαγγελματίες υγείας

3. Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω

4. Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω και εξαιρετικά ευάλωτα άτομα από κλινικής πλευράς

5. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω

6. Άτομα ηλικίας 16 έως 64 ετών με υποκείμενα νοσήματα που τους θέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και θνησιμότητας

7. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

8. Άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω

9. Άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω

Η Pfizer και η BioNTech αναφέρουν ότι το συνδυασμένο δίκτυο παραγωγής τους έχει τη δυνατότητα να παρέχει παγκοσμίως έως 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου το 2020 και έως 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του 2021. Αν και το εμβόλιο πρέπει να διατηρηθεί στους -70C, μπορεί να μείνει έως και πέντε ημέρες σε απλό ψυγείο, στους 2-8°C.

O επικεφαλής της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά έκανε λόγο σήμερα για «μια ιστορική στιγμή στη μάχη κατά της covid-19», μετά την ανακοίνωση ότι το εμβόλιο που ανέπτυξε η εταιρεία μαζί με τη γερμανική BioNTech εξασφάλισε έγκριση για χρήση στη Βρετανία. Και συνεχίζει λέγοντας, ότι «καθώς αναμένουμε περαιτέρω εγκρίσεις επικεντρωνόμαστε στην ασφαλή διανομή ενός εμβολίου υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Με χιλιάδες ανθρώπους να μολύνονται, κάθε μέρα έχει σημασία στη συλλογική προσπάθεια για να τερματιστεί αυτή η καταστροφική πανδημία». Πρόκειται για την πρώτη έγκριση παγκοσμίως εμβολίου κατά του νέου κορoνοϊού.

«Η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι πολίτες εκτός των κλινικών δοκιμών θα έχουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν κατά της Covid-19», δηλώνει ο Ουγκούρ Σαΐν, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της BioNTech. «Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου που νοσηλεύεται. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατόπιν έγκρισης στα άτομα που το χρειάζονται. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε ρυθμιστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο είναι το αποτέλεσμα ενός επιστημονικά αυστηρού και εξαιρετικά ηθικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης», καταλήγει ο Δρ. Σαΐν.

«Φανταστικό» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορονοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι «η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία». Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα για να μιλήσει για τα εμβόλια κατά της covid-19.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020