Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Συγκλονιστικά βίντεο, «το αυτοκίνητο πέταξε ανθρώπους στον αέρα»

Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν την Τρίτη όταν χτυπήθηκαν από ένα αυτοκίνητο σε πεζοδρομημένη ζώνη στην πόλη Τρίερ της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Συλλάβαμε ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει. Παρακαλώ συνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», ανέφερε η αστυνομία σε νέο μήνυμά της στο Twitter.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η τοπική εφημερίδα Trierischer Volksfreund επικαλέστηκε αυτόπτη μάρτυρα που είπε ότι ένα σκούρο γκρι Range Rover έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και άνθρωποι πετάγονταν στον αέρα.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Lokalo» αναφέρει πως επρόκειτο για αυτοκίνητο μάρκας Range Rover, το οποίο κατευθύνθηκε προς στο πλήθος με ταχύτητα άνω των 70χλμ/ώρα. Το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Ο δήμαρχος Βόλφραμ Λάιμπε δήλωσε πως τουλάχιστον δύο νεκρούς και «πολλούς τραυματίες» άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Στο μεταξύ, συγκλονιστικά βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε αυτά καταγράφονται οι στιγμές λίγο μετά την επίθεση…

BREAKING VIDEO: Aftermath – car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020