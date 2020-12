Αυτοκίνητο Τρίερ – Γερμανία: Τέσσερις οι νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος

Αυτοκίνητο Τρίερ – Γερμανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Trier, στη Γερμανία. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι 52 ετών, Γερμανός, και κάτοικος της περιοχής. Τα κίνητρά του, ωστόσο, παραμένουν ασαφή, ενώ γίνεται λόγος για «κατάσταση αμόκ». «Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον δράστη και αυτό είναι για την ώρα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης οδήγησε εσκεμμένα το μάρκας Range Rover αυτοκίνητό του προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον πεζόδρομο, ενώ κινείτο επί σχεδόν ένα χιλιόμετρο με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. «Κάποιοι άνθρωποι πετάχτηκαν στον αέρα από τη σύγκρουση», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

BREAKING VIDEO: Aftermath – car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

Η στιγμή της σύλληψης

Σε άλλο βίντεο φαίνεται καθαρά η στιγμή της σύλληψης του οδηγού του μοιραίου οχήματος. Άντρες της γερμανικής αστυνομίας έχουν ακινητοποιήσει τον οδηγό ο οποίος φαίνεται πως δεν αντιστέκεται ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται και το αυτοκίνητο που έριξε επάνω στους πεζούς, ο αγνώστων στοιχείων άντρας στο μπροστινό μέρος του οποίου είναι εμφανή και τα σημάδια της πρόσκρουσης.

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen – #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

Η Αστυνομία ζητά να από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή

Η Αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ότι τα κίνητρά του δράστη παραμένουν άγνωστα ενώ με ανάρτησή της στο Twitter, ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των υγειονομικών συνεργείων και των δυνάμεων ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τριερ, που βρίσκεται στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.