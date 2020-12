Αγκαλιά – κορονοϊός: Η συγκλονιστική φωτογραφία με την αγκαλιά γιατρού σε ηλικιωμένο που έκλαιγε

Αγκαλιά – κορονοϊός: «Απλά έκλαιγε»: η φωτογραφία γιατρού με στολή προστασίας, μάσκα, προσωπίδα, γάντια, που παίρνει έναν ηλικιωμένο ασθενή στην αγκαλιά του την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ γνώρισε μεγάλη διάδοση, έγινε σύμβολο της απελπισίας των ασθενών με την covid-19 και της συμπόνιας του υγειονομικού προσωπικού. Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε την Πέμπτη, ημέρα της μεγάλης οικογενειακής γιορτής των Ευχαριστιών, στο νοσοκομείο United Memorial του Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, από φωτοειδησεογράφο του πρακτορείου Getty. «Ήμουν στη μονάδα COVID και είδα αυτόν τον ηλικιωμένο ασθενή, που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι του, προσπαθούσε να φύγει κι είχε αρχίσει να κλαίει», αφηγήθηκε χθες Δευτέρα στο CNN ο γιατρός Τζόζεφ Βαρόν, επικεφαλής του τμήματος εντατικής θεραπείας στο Γιουνάιτεντ Μεμόριαλ.

«Πλησίασα και τον ρώτησα γιατί κλαίτε;. Μου είπε: «Θέλω να είμαι με τη γυναίκα μου». Τον αγκάλιασα», εξήγησε ο γιατρός, προσθέτοντας πως δεν λογάριαζε ότι τον φωτογράφιζαν. «Απλά έκλαιγε, αλλά έπειτα από μια στιγμή ένιωσε καλύτερα και σταμάτησε», πρόσθεσε ο Δρ. Βαρόν, δηλώνοντας ότι κι αυτός αισθάνθηκε «απελπισμένος», «λυπημένος, όπως εκείνος». Η νοσηλεία σε μονάδες για ασθενείς με την COVID-19 είναι «δύσκολη», ακόμη περισσότερο για τους ηλικιωμένους ασθενείς που αισθάνονται μόνοι κι εγκαταλειμμένοι, εξήγησε ο γιατρός. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει να φύγουν εξαιτίας του ότι «είναι τόσο απομονωμένοι».

Ο ασθενής στη φωτογραφία πάει καλύτερα και έχει καλές πιθανότητες να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από το τέλος της εβδομάδας, διευκρίνισε ο Δρ. Βαρόν. Ο γιατρός, ο οποίος εργάζεται στη μονάδα 256 ημέρες, χωρίς ούτε μια μέρα ρεπό, εξέφρασε την «απόγνωσή του» για την παντελή αδιαφορία που δείχνουν πολλοί Τεξανοί για τις υγειονομικές συστάσεις.

Το Τέξας έγινε τον Νοέμβριο η πρώτη αμερικανική πολιτεία που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο κρούσματα. Μετράει 21.800 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 ως αυτό το στάδιο. «Δουλεύω καθημερινά ενώ πολύς κόσμος κάνει όλα τα λάθος πράγματα, πάει σε μπαρ, σε εστιατόρια, σε εμπορικά κέντρα (…)», στηλίτευσε ο Βαρόν. «Δεν ακούει και καταλήγει στη μονάδα εντατικής θεραπείας μου. Αυτοί ας ξέρουν πως δεν θέλω να τους πάρω αγκαλιά», πέταξε, προτού επαναλάβει την έκκληση να τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες για την προστασία τους. Αν τηρηθούν οι συστάσεις, «τα μέλη του υγειονομικού προσωπικού, όπως εγώ, ίσως μπορέσουν να ξεκουραστούν», συμπλήρωσε ο Δρ. Βαρόν.

Dr. Joseph Varon, chief of staff at United Memorial Medical Center in Houston Texas has worked more than 250 consecutive days during the pandemic. He's doing too much! pic.twitter.com/QcbbTRisk1

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) November 30, 2020