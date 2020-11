Μάνου – Μπαμπινιώτης: Σκληρή επίθεση στον γλωσσολόγο

Μάνου – Μπαμπινιώτης: Σκληρή επίθεση κατά του Γιώργου Μπαμπινιώτη εξαπέλυσε η Αφροδίτη Μάνου, με αφορμή τοποθετήσεις του γλωσσολόγου για τη συνήθεια της χρησιμοποίησης από τους Έλληνες πολίτες των take away του click away και του delivery στην καθημερινότητα, αντί των ελληνικών ορισμών. Η κ. Μάνου χαρακτηρίζει τον κ. Μπαμπινιώτη, ώς έναν “απολύτως ακατάλληλο, ατάλαντο και άμουσο γλωσσολόγο που κατέστρεψε την πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου” χρεώνοντάς του ταυτόχρονα μια σειρά από αλλαγές στην ελληνική γλώσσα. “O κ. Μπαμπινιώτης δεν κατάργησε το ωμέγα απ’ τα ελληνικά; Δεν κατάργησε το πολυτονικό; Δεν μετάλλαξε τη γλώσσα μας, έτσι που να μην τη μαθαίνει κανείς; Δεν την άφησε ανοχύρωτη σε κάθε επέμβαση και παραμόρφωση; Τώρα παραπονιέται για το Take away;”, έγραψε στην ανάρτησή της η κ. Μάνου.

Απαντώντας σε σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της, όπου ο συντάκτης του χαρακτηρίζει υπερτιμημένο τον Γιώργο Μπαμπινιώτη η Αφροδίτη Μάνου γράφει τα εξής: “Δεν είναι υπερτιμημένος. Ήταν ένας απολύτως ακατάλληλος, ατάλαντος και άμουσος γλωσσολόγος, που κατέστρεψε την πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου. “ΑσχολΟΥΤΑΝ, βρΟμιά, του άνθρωπου, του πανεπιστήμιου”.

Η τοποθέτηση Μπαμπινιώτη: “Click away” θέλατε; Καλά να πάθετε…

Υπενθυμίζουμε ότι ο πανεπιστημιακός καθηγητής, λεξικογράφος, και πολιτικός Γιώργος Μπαμπινιώτης, αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι με νέα ανάρτησή του σε μια δεύτερη προσπάθεια να αποτάξουμε από την καθημερινότητα μας ξένες φράσεις, χρησιμοποιώντας αντί αυτών ελληνικά. “Και τώρα “click away”. Καλά να πάθετε…” γράφει ο καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

“Όσοι “κατάπιαν” το take away, τώρα “καπάκι” θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν….Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε “(παραγγελία) για το σπίτι” το take away και “(παραγγελία) για έξω” το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε….Επίσης, —το ξεκαθαρίζω—προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού “καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας”∙ είμαι εναντίον τού “κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις”. Δεν διαφέρουν αυτά;” γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook.

Τι είχε γράψει για το take away

Στην προηγούμενη ανάρτησή του ο Γιώργος Μπαμπινιώτης τα είχε βάλει με το take away, προτείνοντας να το λέμε “για το σπίτι”. Επίσης πρότεινε εναλλακτικές ελληνικές εκφράσεις για το delivery- “για το σπίτι”- και το lockdown να αντικατασταθεί από το “απαγορευτικό”.

Εγραφε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης:

“Μάς … take away και μάς σήκωσε με τον κορωνοϊό να καλπάζει και να οδηγούμαστε όλο και περισσότερο ως διατροφική διέξοδο σε… delivery, ενώ συγχρόνως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από lockdown, γενικό ή mini lockdown. Έλεος (ή “ήμαρτον” που λένε κάποιοι)! Κι εγώ (“στον κόσμο μου”, εννοώ … τον γλωσσολογικό) μέσα στην πανδημιακή αντάρα να παρακινώ (… “τέτοια ώρα τέτοια λόγια”) τους εναπομείναντες γλωσσικά ευαίσθητους να θρηνολογούμε τουλάχιστον Ελληνικά! Αυτό κι αν είναι “γλωσσική αποκοτιά” εκ μέρους μου…”.