Αποστρατικοποίηση νησιών Τουρκία: Τρεις νέες Navtex, προκλήσεις και από Τσαβούσογλου

Αποστρατικοποίηση νησιών Τουρκία: Με τρεις νέες Navtex η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση έξι ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, σε ακόμα μια προκλητική κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι τρεις Navtex εκδόθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης και αφορούν την Ικαρία, την Πάτμο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη. Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, επαναφέροντας στο τραπέζι το αίτημα για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 21 Νοεμβρίου η Τουρκία εξέδωσε Navtex που παρατείνει τις έρευνες του Oruc Reis- που ολοκληρώνονταν με βάση προηγούμενη Navtex στις 23 Νοεμβρίου – έως τις 29 Νοεμβρίου σε περιοχή νότια και νοτιοανατολικά από το Καστελόριζο.

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:

TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία αναμένει από την ΕΕ να αναγνωρίσει τα λάθη της – Σε τουρκική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis

Σε νέες προκλήσεις προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος δήλωσε πως η Τουρκία αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τα λάθη της καλώντας την ταυτόχρονα να κατανοήσει την αξία που της προσθέτει η ένταξη της χώρας του σε αυτήν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Γενί Ακίτ”, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση προειδοποιώντας τυχόν αρνητική απόφαση εις βάρος της Άγκυρας στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, θα βλάψει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαξιμαλιστικές οι θέσεις της Ελλάδας

Συνεχίζοντας στον ίδιο προκλητικό τόνο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε μαξιμαλιστικές τις θέσεις της Ελλάδας υποστηρίζοντας πως οι αντιρρήσεις της για τις έρευνες του Oruc Reis δεν έχουν αξία καθώς τα “τουρκικά ερευνητικά πλοία βρίσκονται σε τουρκική υφαλοκρηπίδα”. “Αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για διερευνητικές συνομιλίες τότε είναι και η Τουρκία” ανέφερε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως δεν θα σπαταλήσουμε ακόμα πενήντα χρόνια στη συζήτηση του δικοινοτικού μοντέλου ομοσπονδία του Κυπριακού.

Το τελευταίο μήνυμα Μπορέλ

Η τελευταία αναφορά των Ευρωπαίων ηγετών στην τουρκική προκλητικότητα ήρθε κατά τη διάρκεια της έκτακτης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν στις 29 Οκτωβρίου, με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ να προειδοποιεί: «Προσφέραμε στην Τουρκία έναν καθαρό δρόμο, ώστε να εργαστεί προς μία θετική ατζέντα. Μέχρι τώρα, η Τουρκία δεν έχει επιλέξει τον δρόμο αυτό. Καταδικάζουμε την πρόσφατη μονομερή ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο – προκλήσεις και ρητορικές, οι οποίες είναι απολύτως απαράδεκτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό τον Δεκέμβριο».

Δένδιας: Η Τουρκία δημιουργεί μια «εκρηκτική κατάσταση» στην Ανατολική Μεσόγειο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, καυτηρίασε τη συμπεριφορά της Τουρκίας τονίζοντας ότι είναι υπεύθυνη για την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αναλυτικότερα, σημείωσε πως η Άγκυρα έχει δημιουργήσει μια «εκρηκτική κατάσταση» στην Ανατολική Μεσόγειο, με διαδοχικές NAVTEX σε περιοχές που υπερκαλύπτονται από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis να εκτελεί παράνομες δραστηριότητες, παραβιάζοντας έτσι το Δίκαιο της Θάλασσας, με παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, με την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου σε μια πόλη (σ.σ. τα Βαρώσια), την οποία η τουρκική εισβολή και κατοχή από το 1974 μετέτρεψε σε φάντασμα.

«Αυτή την φορά, ανεξαρτήτως οψίμων δηλώσεων, η Τουρκία δεν είναι εύκολο να ξεγελάσει την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφελής. Η Ελλάδα βεβαίως μένει πάντα πιστή στην ιδέα του ειλικρινούς διαλόγου. Αλλά απαιτεί ως προς τούτο συνομιλητή που θα έχει αποδείξει την υπακοή του στο Διεθνές Δίκαιο ως διαρκή επιλογή και όχι ως σημαία ευκαιρίας», είχε επισημάνει νωρίτερα ο κ. Δένδιας.

Βαρβιτσιώτης: Ώρα η ΕΕ να εκφραστεί με ενιαία φωνή απέναντι στην Τουρκία

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στηλίτευσε την Τρίτη για ακόμη μία φορά την τουρκική προκλητικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει πλέον στην παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας.

«Η Άγκυρα είχε να επιλέξει δύο δρόμους: Τον ευρωπαϊκό δρόμο ή εκείνο του κράτους-ταραξία. Ακόμα και σήμερα, επιλέγει να μην ακολουθεί τον καλό δρόμο. Αμφισβητεί όλους τους κανόνες της ΕΕ. Είναι πλέον η ώρα, η Ευρώπη να εκφραστεί με μία ενιαία φωνή απέναντι στην Τουρκία», υπογράμμισε ο κ. Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Alpha 9,89». «Αυτό που τονίζει η ελληνική διπλωματία είναι ότι ο χρόνος εξαντλείται και εφόσον από την μια πλευρά υπάρχει ο καλός ο δρόμος για την Τουρκία και αυτή δεν αποφάσισε να τον ακολουθήσει, τότε πρέπει να πάμε στην άλλη επιλογή που είναι να αξιοποιήσουμε όλο το πλαίσιο που μας δίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων προς την Τουρκία», προσέθεσε, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Επιχείρηση «Ειρήνη»

Το δεύτερο μέτωπο που ανοίγει η Τουρκία είναι αυτό με τις Βρυξέλλες, στον απόηχο του ελέγχου που διενήργησε γερμανική φρεγάτα στο τουρκικό φορτηγό πλοίο «Rosaline – A» που έπλεε ανοιχτά της Λιβύης και θεωρήθηκε ύποπτο για παραβίαση του εμπάργκο όπλων που ισχύει στη χώρα αυτή. Μάλιστα, η Άγκυρα κάλεσε τους πρεσβευτές της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον επιτετραμμένο της Γερμανίας στην Άγκυρα για να τους επιδώσει νότα διαμαρτυρίας για την έρευνα που διενεργήθηκε στο τουρκικό σκάφος.

Ακολούθησε ένας «πόλεμος» ανακοινώσεων ανάμεσα στο Βερολίνο και την Άγκυρα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το περιστατικό. Η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ δήλωσε πως οι διαμαρτυρίες της Τουρκίας είναι αδικαιολόγητες. «Οι στρατιώτες συμπεριφέρθηκαν σωστά και ενήργησαν σύμφωνα με την εντολή της ευρωπαϊκής αποστολής Ειρήνη. Οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά των στρατιωτών είναι αδικαιολόγητες», υπογράμμισε η Γερμανίδα υπουργός.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως η κίνηση «ήταν πλήρως αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» και πρόσθεσε πως η Άγκυρα εξετάζει μέτρα για την προστασία των τουρκικών εμπορικών πλοίων. «Η κίνηση ήταν πλήρως αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, ήταν λάθος», είπε ο Ακάρ. «Δυστυχώς, οι δηλώσεις των συμμάχων μας δεν αντανακλούν πλήρως την αλήθεια, ορισμένα γεγονότα διαστρεβλώνονται», πρόσθεσε ο ίδιος.