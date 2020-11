Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Τουρκία: Η «ώρα για λόγια» πέρασε

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Τουρκία: Δριμύ «κατηγορώ» εξαπέλυσε κατά της Τουρκίας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της ενόψει της σημερινής συζήτησης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, το ΕΛΚ διαμηνύει ότι η «ώρα για λόγια» πέρασε, και καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της έναντι της Άγκυρας. «Τα σχέδια της Τουρκίας να «ανοίξει» την περιφραγμένη περιοχή Βαρώσια υπό συνθήκες κατοχής πρέπει να καταδικαστούν έντονα. Πρόκειται για μια άλλη επίθεση στην περιφερειακή σταθερότητα, παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα Βαρώσια πρέπει να επιστραφούν στους νόμιμους κατοίκους της», δήλωσαν κορυφαίοι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ.

«Δυστυχώς, αντί της αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε συνεχείς προκλήσεις από την τουρκική ηγεσία. Η ώρα για λόγια έχει περάσει. Με την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στη Βαρώσια, η Τουρκία απέδειξε και πάλι ότι δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση των συγκρούσεων. Ακόμα χειρότερα: δείχνει ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να διαιρέσει μόνιμα ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι ενέργειές της έχουν συνέπειες και ότι όλα τα μέλη της ΕΕ στηρίζουν την Κύπρο», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ.

We see continuous provocations from the Turkish leadership.With President Erdogan’s visit to #Varosha, #Turkey has again shown that it isn't interested in conflict resolution. It shows that #Erdogan is trying to permanently divide EU Member State in half.https://t.co/5sjV5XCEzS

— EPP Group (@EPPGroup) November 24, 2020