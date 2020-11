Kesha νέο podcast: Στο επίκεντρο τα υπερφυσικά φαινόμενα

Kesha νέο podcast: Η Kesha παρουσιάζει ένα νέο podcast. Το πρώτο επεισόδιο του «Kesha and the Creepies» κάνει ντεμπούτο στις 20 Νοεμβρίου μέσω του δικτύου podcast του iHeartMedia, με προσκεκλημένο τον Άλις Κούπερ. Η τραγουδίστρια θα παίρνει συνεντεύξεις από ένα ευρύ φάσμα καλεσμένων σχετικά με τις «υπερφυσικές εμπειρίες τους, τα αποκρυφιστικά, ανεξήγητα μυστήρια, τους αστικούς θρύλους, την ψυχεδελική τέχνη, την πνευματικότητα, την αστρολογία και πολλά άλλα». Άλλοι προσκεκλημένοι της ποπ σταρ θα είναι ο ράπερ Trippie Redd, ο Τάιλερ Χένρι επαγγελματίας μέντιουμ, πνευματιστής, σταρ του δημοφιλούς ριάλιτι «Μέντιουμ» στο Χόλιγουντ και η stand up κωμικός, ηθοποιός Γουίτνεϊ Κάμινγκς.

«Πάντα με γοήτευαν υπερφυσικά θέματα, τα ανεξήγητα και άνθρωποι που εξερευνούν εναλλακτικές σκέψεις και τρόπους ζωής» δήλωσε η τραγουδίστρια στο EW. «To podcast μου, είναι η δικαιολογία μου να συζητήσω με ανθρώπους, οι οποίοι με συναρπάζουν περισσότερο και να ακούσω για όλα τα ανατριχιαστικά πράγματα» πρόσθεσε. «Το ανατριχιαστικό και ανεξήγητο είναι αυτό που κρατά τη ζωή μαγική, οπότε ας μιλήσουμε για αυτό» είπε η τραγουδίστρια.