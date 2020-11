Κιάρα Μαρκέζη πλαστική: Η αλλαγή που έκανε η εγγονή του Άκη

Κιάρα Μαρκέζη πλαστική: Η Κιάρα Μαρκέζη, εγγονή του Ακη Τσοχατζόπουλου, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, αποκάλυψε πως έκανε πλαστική επέμβαση στη μύτη της. Η Κιάρα Μαρκέζη που ασχολείται με το μόντελινγκ από την ηλικία των 24 ετών είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στον προηγούμενο κύκλο του My Style Rocks και πριν λίγο καιρό πήρε την απόφαση να κάνει αυτή την αλλαγή στην εμφάνισή της. Μάλιστα την αποκάλυψη την έκανε η ίδια η Κιάρα Μαρκέζη σε συνέντευξή της στη Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα On Time.

«Νιώθω πολύ τυχερή γιατί η μητέρα μου διατηρεί χρόνια φιλία με τον κ. Φουστάνο. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μπορεί, όχι μόνο να σου κάνει τη σωστή δουλειά, αλλά και να σου αλλάξει την ψυχολογία», είπε η Κιάρα Μαρκέζη αποκαλύπτοντας πως ο πλαστικός χειρούργος που της έκανε την επέμβαση ήταν ο Ανδρέας Φουστάνος. «Κάθε φορά που τον βλέπω, τον αγκαλιάζω γιατί μου άλλαξε την ψυχολογία. Είχα σοβαρό επίσης θέμα, επειδή είμαι επαγγελματίας μοντέλο, όταν ανέβαζα φωτογραφίες στα social media πώς θα φαίνομαι. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές έκλαιγα και αισθανόμουν άσχημα. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και συμβουλεύω τα κορίτσια που αισθάνονται ότι κάτι δεν τους αρέσει, να το διορθώνουν, αλλά στον κατάλληλο γιατρό», είπε χαρακτηριστικά η Κιάρα Μαρκέζη.

Η Κιάρα Μαρκέζη γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 2000, όταν, ο παππούς της ήταν υπουργός Εθνικής Αμυνας στην κυβέρνηση Σημίτη. Είναι κόρη του επιχειρηματία Αλέξανδρου Τσοχατζόπουλου, του γιου του Ακη Τσοχατζόπουλου και της φωτογράφου Μαρίας Μαρκέζη.