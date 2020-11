Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: «Δεν θα τους αφήσουμε να μας κλέψουν τις εκλογές»

Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: Συνεχίζει τον αγώνα του μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά έχει κάνει δεκάδες tweets. Πριν λίγη ώρα αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, ενώ λίγη ώρα μετά έκανε λόγο για νοθεία, εντείνοντας για ακόμη μία φορά τις επιθέσεις του προς την εκλογική διαδικασία. «Οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Δημοκρατικοί, σε συνεργασία με τον συνεργάτη τους, τα ΜΜΕ που διασπείρουν τα fake news, προσπαθούν να κλέψουν αυτές τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε!», λέει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο του tweet αναφέρει: «Θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των μελών σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν θα τους αφήσουμε. (σ.σ. για να έχουν την πλειοψηφία)».

Φυσικά από τις αναφορές του δεν λείπει και ο κορονοϊός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κινεζικός ιός χτυπάει βάναυσα τις ευρωπαϊκές χώρες. Στα Fake News δεν αρέσει αυτό».

The Radical Left Democrats, working with their partner, the Fake News Media, are trying to STEAL this Election. We won’t let them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020