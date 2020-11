Πομπέο – Βαρθολομαίος: Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για τη συνάντηση

Πομπέο – Βαρθολομαίος: Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο έφτασε σήμερα το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα εξέφρασε την οργή της την περασμένη εβδομάδα για την συμπερίληψη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του ζητήματος των «θρησκευτικών ελευθεριών» στην ατζέντα της επίσκεψης Πομπέο στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν αναμένεται να συναντηθεί με Τούρκους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Ιβ Λεντριάν συναντήθηκαν με τον Πομπέο σε μια πρωτοφανή οξύμωρη συνθήκη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με το Παρίσι να έχει αναγνωρίσει, συνομιλήσει και στρέψει την προσοχή του στον νεοεκλεγέντα ένοικο του Λευκού Οίκου, Τζο Μπάιντεν. Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν από τους πρώτους που συνεχάρη τον τελευταίο για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και στη συνέχεια είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Μακρόν και Πομπέο συναντήθηκαν στο Ελιζέ μακριά από κάμερες και μικρόφωνα. Το ίδιο συνέβη και στη συνάντηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον Γάλλο ομόλογό του νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι συναντήσεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του Πομπέο , “σε πλήρη διαφάνεια με την ομάδα του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν”, ενώ το Παρίσι επιθυμεί μια επανέναρξη των διατλαντικών σχέσεων με την ευκαιρία της αλλαγής της αμερικανικής κυβέρνησης.

A somber moment as I laid a wreath for France’s victims of terrorism. The United States stands with France. We mourn the victims, pray for their families, and condemn in the strongest terms these senseless attacks against innocent French citizens. pic.twitter.com/8crcrsnMUY

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2020