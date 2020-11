Εμβόλιο Pfizer – ΕΕ: Επισφραγίστηκε η συμφωνία

Εμβόλιο Pfizer – ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την επισφράγιση της συμφωνίας με τις Pfizer/BioNTech για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του υποψήφιου εμβολίου τους κατά της Covid-19. «Ανακοινώνω σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση την συμφωνία με την ευρωπαϊκή εταιρεία BioNTech και την Pfizer για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι 27 χώρες θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις και έχουν επιλογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων.

Η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανακοίνωσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική Pfizer και την γερμανική BioNTech και θα υπογράψει συμβόλαιο «τις προσεχείς ημέρες» για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους κατά της Covid. Η Ευρωπαία επίτροπος διευκρίνισε ότι η συμφωνία επρόκειτο να παρουσιασθεί σήμερα προς έγκρισιν στο Σώμα των Επιτρόπων για να αποφασισθεί εάν αποδέχεται ή όχι την συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι και αυτή στην συνέχεια θα σταλεί στα κράτη μέλη, τα οποία θα αποφασίσουν τι ποσότητες θέλουν να αγοράσουν με βάση το συμβόλαιο. Μετά την έγκριση της Κομισιόν, θα ακολουθήσουν διαδικασίες «για τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να εξασφαλίσουμε το πράσινο φως των κρατών μελών και «στην συνέχεια θα υπογράψουμε», εξήγησε η ευρωπαία επίτροπος.

