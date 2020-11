Warner Bros- Αν Χάθαγουεϊ: Ζητούν συγγνώμη από την κοινότητα αναπήρων

Warner Bros- Αν Χάθαγουεϊ: Η Warner Bros. αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τα άτομα με αναπηρία για την παρεξήγηση που προκλήθηκε από τον τρόπο απεικόνισης των χαρακτήρων στην ταινία «The Witches», ύστερα από αντιδράσεις που καταγράφηκαν στο διαδίκτυο. Στην προσαρμογή του κλασικού παιδικού βιβλίου του Ρόαλ Νταλ, που σκηνοθετήθηκε από τον Ρόμπερτ Ζεμέκις, οι κακές μάγισσες, συμπεριλαμβανομένης και της αρχηγού τους, που την υποδύθηκε η Αν Χάθαγουεϊ, έχουν μόνο τρία δάχτυλα. Η απεικόνιση μοιάζει με την εκτροδακτυλία, η οποία είναι μια αναπηρία των άκρων, όπου λείπουν ένα ή και περισσότερα δάχτυλα από τα χέρια.

Η παραολυμπιονίκης κολυμβήτρια Έιμι Μάρεν διαμαρτυρήθηκε μέσω Twitter, γράφοντας: «[Warner Bros.] το σκεφτήκατε πολύ για το πώς αυτή η αναπαράσταση στα διαφορετικά άκρα θα επηρέαζε την κοινότητα των ανθρώπων που έχουν διαφορετικά άκρα;». Σε μια μεγαλύτερη ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε: «Δεν είναι ασυνήθιστο για τους χειρουργούς να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τέτοια χέρια, σε παιδιά / ενήλικες με ορισμένες διαφορές και είναι ενοχλητικό, κάτι που κάνει ένα άτομο διαφορετικό να εκπροσωπείται ως κάτι τρομακτικό». «Ναι, γνωρίζω ότι πρόκειται για μια ταινία και αυτές είναι μάγισσες», πρόσθεσε η Αγγλίδα κολυμβήτρια. «Ο φόβος μου είναι ότι τα παιδιά θα παρακολουθήσουν αυτήν την ταινία, αγνοώντας ότι ο Ρόαλντ Νταλ χρησιμοποιεί μία υπερβολή και ότι η διαφορετικότητα των άκρων θα αρχίσει να προκαλεί φόβο».

I also fear that my words about witches being monsters has been misinterpreted. It is not my personal view that witches are monsters, this is how in my eyes they have been shown in the film.

PS Thanks to all of those who reached out to educate me on the real witches of 2020! https://t.co/W7JYAw80N9

— Amy Marren (@amy_marren) November 7, 2020