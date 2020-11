Άλμπερτ Μπουρλά Pfizer: Το μήνυμα στους φοιτητές του ΑΠΘ

Άλμπερτ Μπουρλά Pfizer: «Κάντε εχθρό σας τη μετριότητα» ήταν η προτροπή του Έλληνα CEO της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά προς τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την ομιλία του στην τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς.

«Μην περιορίζετε τα όνειρά σας, αυτός ο κόσμος μπορεί να γίνει δικός σας. Αλλά για να πετύχετε τα όνειρα του αύριο, επικεντρωθείτε στο να κάνετε άριστα τη δουλειά του σήμερα. Κάντε εχθρό σας τη μετριότητα. Βάζετε καθημερινά πολύ ψηλά τον πήχη. Όχι στον μέσο όρο. Αλλά στο καλύτερο προηγούμενο άλμα. Κι όταν τον ξεπεράσετε, βάλτε τον πήχη ψηλότερα. Ξανά, ξανά και ξανά», ήταν το μήνυμά του προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, εξηγώντας το δικό του παράδειγμα.

Ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer, που όπως όλα δείχνουν, σε συνεργασία με την BioNTech κατάφερε να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού , εργάστηκε σε πέντε ηπείρους και έζησε σε 8 πόλεις. Όμως ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του. «Διαχειρίστηκα αποφάσεις που επηρέασαν σημαντικά την παγκόσμια υγεία. Και πρόσφατα μου ανατέθηκε η ύπατη ευθύνη να ηγηθώ μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Όμως ποτέ δεν ξέχασα από πού ξεκίνησα και σε ποιους οφείλω. Και το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένας από αυτούς», είπε.

Η ομιλία του για το μέλλον της Βιο-φαρμακευτικής έρευνας

Όπως εξήγησε, το ΑΠΘ δεν του παρείχε μόνο σημαντικές επιστημονικές γνώσεις, αλλά η συμβολή του επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από την επιστημονική του εκπαίδευση. «Το Αριστοτέλειο διαμόρφωσε τον χαρακτήρα μου και ολοκλήρωσε την προσωπικότητά μου στην πιο κρίσιμη γι’ αυτό δεκαετία της ζωής μου. Από τα 18 μέχρι τα 28 μου χρόνια. Μέσα στους κόλπους του δεν απέκτησα μόνον γνώσεις, αλλά κυρίως κουλτούρα, αξίες και ιδανικά, που με έκαναν αυτό που είμαι και με έφεραν στη θέση που βρίσκομαι σήμερα», τόνισε.

Ο Δρ. Μπουρλά στην ομιλία του με θέμα «Σκέψεις για το μέλλον της Βιο-φαρμακευτικής έρευνας / Reflections on the future of Biopharmaceutical research»,ανέπτυξε τη σημασία των καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών για τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών, καθώς και της ποιότητας της ζωής τους, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Απευθυνόμενος στο διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά εξέφρασε την προτροπή για ανάπτυξη συνεργασίας με τη Βιομηχανία «για να σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος σε ένα οικοσύστημα που παράγει διαρκώς καινοτομίες, μεγαλύτερα οφέλη για τους ασθενείς και ανάπτυξη για την περιοχή και τη χώρα μας».

Αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της υγείας

Η τελετή αναγόρευσης του δρ. Μπουρλά είχε γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα τελετών της φιλοσοφικής, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, που πρότεινε την απονομή του τίτλου για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της υγείας, στον τομέα της έρευνας και της μελέτης νέων φαρμάκων και για το μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο. Από την τελετή μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει 11 μήνες. Κι ο δρ. Μπουρλά γέμισε με ελπίδες την παγκόσμια κοινότητα, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη εμβολίου που μπορεί να πολεμήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια τον κορονοϊό.

Στην τελετή, ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, στην προσφώνησή του, είχε χαρακτηρίσει τον CEO της Pfizer «βέρο Θεσσαλονικιό», που για τους φίλους του είναι «Άκης» και «η οικογενειακή ιστορία του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ποικίλες εκφάνσεις της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, αλλά και με την εποχή του ναζιστικού ολέθρου». Μάλιστα είχε πει στον δρ. Μπουρλά ότι ουδέποτε ξέχασε το τμήμα από το οποίο προήλθε. Ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Δημήτριος Κούβελας, αποκάλυψε μάλιστα και λεπτομέρειες για την έναρξη του επιστήμονα.

«Ο Άκης ο συμφοιτητής, ο δικός μας Άκης, με υλικό που σε όλους μας ήταν διαθέσιμο, χωρίς πολλά χρήματα, από γονείς που επιβίωσαν του ολοκαυτώματος τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, φοιτώντας στα ίδια δημόσια σχολεία και στο ίδιο Πανεπιστήμιο, πηγαίνοντας στα ίδια μέρη και αγναντεύοντας την ίδια θάλασσα, κατάφερε, με αυτό ακριβώς το υλικό, αλλά και τον πνευματικό, αισθητικό και ηθικό αέρα που απλόχερα χαρίζει η Θεσσαλονίκη μας, να ανοίξει τα φτερά του και να κατακτήσει όλες τις κορυφές που συνάντησε στον δρόμο του». Κλείνοντας την ομιλία του, είπε, απευθυνόμενος στον τιμώμενο, «είσαι το καλύτερο παράδειγμα και η ελπίδα που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά μας».