Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: «Υπέροχα νέα» λέει ο Μπάιντεν

Εμβόλιο Pfizer κορονοϊός: Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε το πειραματικό εμβόλιο της Pfizer για τον κορονοϊό χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετική είδηση, αλλά προειδοποίησε πως θα χρειαστούν μήνες για να υπάρξει εκτεταμένος εμβολιασμός και πως οι Αμερικανοί πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα. Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε: «Τα σημερινά νέα είναι σπουδαία, όμως δεν αλλάζουν το γεγονός. Η σημερινή ανακοίνωση υπόσχεται την ευκαιρία να το αλλάξουμε την ερχόμενη χρονιά, όμως το καθήκον που έχουμε τώρα μπροστά μας παραμένει το ίδιο».

«Συγχαίρω τις ταλαντούχες γυναίκες και τους ταλαντούχους άνδρες που συνέβαλαν να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόοδος και που μας έδωσαν τόσους λόγους για να ελπίζουμε», αναφέρει στη δήλωσή του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα στις 21 Ιανουαρίου. «Την ίδια στιγμή είναι επίσης σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως θα χρειασθούν ακόμη μήνες πριν τελειώσει η μάχη εναντίον του Covid-19», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν. Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε επίσης τα αποτελέσματα του πειραματικού εμβολίου της Pfizer Inc και την ώθηση που έδωσαν στη χρηματιστηριακή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε καταχώρισή του στο Twitter: «Το χρηματιστήριο ανεβαίνει πολύ, το εμβόλιο έρχεται σύντομα. Αναφορά για 90% αποτελεσματικότητα. Τόσο σπουδαία νέα».

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020