Εκλογές ΗΠΑ 2020: Οι 4 προτεραιότητες του Μπάιντεν

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Μετά τη νίκη του επί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν στράφηκε από χθες Κυριακή στις προετοιμασίες για να αναλάβει την εξουσία, θέτοντας στο επίκεντρο δύο προτεραιότητες: τον αγώνα εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού και τη συμφιλίωση της διχασμένης Αμερικής. Σε όλο τον κόσμο, ηγέτες χαιρέτισαν την εκλογή του Δημοκρατικού, σε διαμετρική αντίθεση με το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, το οποίο, κατ’ εικόνα του απερχόμενου προέδρου, αρνείται να παραδεχθεί την ήττα. Καταγγέλλοντας «νοθεία», χωρίς να παρουσιάζει κάποια απόδειξη γι’ αυτό, ο Τραμπ διαμηνύει ότι θα πολλαπλασιάσει τις προσφυγές του στη δικαιοσύνη. Όμως οι πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα θεωρούνται ελάχιστες και οι Δημοκρατικοί, που ξέσπασαν σε εκδηλώσεις χαράς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, δεν τις λογαριάζουν.

Χωρίς ούτε μία λέξη για τον αντίπαλό του, ούτε για τις καταγγελίες του, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε το βράδυ του Σαββάτου πως θα είναι ένας πρόεδρος που θα «ενώνει» αντί να «διχάζει», μπροστά στο γεμάτο αγαλλίαση πλήθος στο οχυρό του, την πόλη Ουίλμινγκτον. Αφήνοντας κατά μέρος την κομματική γραμμή, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ουόκερ Μπους «ευχαρίστησε για τον πατριωτικό του λόγο» τον Τζο Μπάιντεν και τον συνεχάρη τηλεφωνικά για την εκλογική νίκη του, που ήταν «καθαρή», όπως τόνισε. Η ομάδα του πρώην αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα, 77 ετών, αποφασιστικά στραμμένη πλέον στη μεταβίβαση της εξουσίας, έθεσε σε λειτουργία τον ιστότοπο BuildBackBetter.com και αφιερωμένους λογαριασμούς στον ιστότοπο Twitter, 72 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Μπάιντεν, την 20ή Ιανουαρίου 2021. Επανέλαβε ποιες είναι οι προτεραιότητές του: ο αγώνας εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού, η αναδόμηση της οικονομίας, η φυλετική δικαιοσύνη, ο αγώνας εναντίον της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σήμερα Δευτέρα, θα συστήσει κλιμάκιο για την διαχείριση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 237.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Σε αυτή την ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν επιστήμονες και ειδικοί, επιφορτισμένοι να καταρτίσουν το σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις αναλάβει την εξουσία.

Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, ο Μπάιντεν έχει διακηρύξει ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και ότι θα αναλάβει δράση, με διατάγματα, για να αποκαταστήσει αδικίες που οφείλονται στον απερχόμενο πρόεδρο, ειδικά ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Μαζί με την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, την πρώτη μαύρη Αμερικανίδα που θα αναλάβει το αξίωμα, αρχίζει παράλληλα να μελετά τη σύνθεση της κυβέρνησής του, στην οποία οι γυναίκες και τα μέλη φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων εκτιμάται πως θα καταλάβουν αρκετές θέσεις.

Στο πλαίσιο της «ενωτικής» του προσπάθειας, η κυβέρνησή του αναμένεται να συμπεριλάβει κάποιους αντιπροσώπους της αριστερής πτέρυγας του κόμματός του, κεντρώα στελέχη του, αλλά ακόμη – ίσως – και κάποιους Ρεπουμπλικάνους.

Η πλειοψηφία στη Γερουσία, που θα κριθεί σε αμφίρροπες επαναληπτικές ψηφοφορίες στην Τζόρτζια τον Ιανουάριο, δεν αποκλείεται πάντως να επηρεάσει κάποιες επιλογές του. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν το πάνω χέρι στο σώμα, ο επικεφαλής τους Μιτς Μακόνελ ενδέχεται να αρνηθεί να επικυρώσει διορισμούς προσώπων υπερβολικά αριστερών για τα γούστα του.

Το πώς θα συμπεριφερθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες θα καθορίσει εξάλλου το περιθώριο ελιγμών του Τζο Μπάιντεν ως την 20ή Ιανουαρίου.

Για να του δοθεί πρόσβαση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία της μεταβίβασης της εξουσίας, με ευθύνη κάποιου κορυφαίου κρατικού λειτουργού.

Όμως το πράσινο φως γι’ αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει, με δεδομένη την άρνηση του θυελλώδη μεγιστάνα να αναγνωρίσει την ήττα του, χειρονομία πολύ δύσκολη για αυτόν που πάντα βάζει το success του, την «επιτυχία» του, στην καρδιά των ομιλιών του.

Αποδεικνύοντας πως συνεχίζει να μην έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει, έκανε λόγο ακόμα χθες Κυριακή μέσω Twitter για «κλεμμένες» εκλογές, προτού πάει να παίξει γκολφ. Οι αναρτήσεις γρήγορα καλύφθηκαν από διαχειριστές του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με σήμανση που τις χαρακτήριζε «παραπλανητικές».

Ο υπόλοιπος κόσμος ήδη πέρασε στο επόμενο στάδιο. Δυτικοί ηγέτες συνεχάρησαν τον Μπάιντεν για τη νίκη του εκφράζοντας την ανυπομονησία τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «μεγάλες προκλήσεις» για τον κόσμο.

Ακόμα και το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, χώρες οι ηγέτες των οποίων καλλιέργησαν στενές σχέσεις με τον Τραμπ, συνεχάρησαν τον Μπάιντεν για τη νίκη του.

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο άνοιξε με καθαρή άνοδο, η Γουόλ Στριτ, αν κρίνει κανείς από το πώς κινούνταν τα παράγωγα, ετοιμάζεται επίσης να συνεχίσει την ανοδική της τροχιά.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, με λιγοστές εξαιρέσεις, το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο αρνείται να παραδεχθεί ότι ο κύβος ερρίφθη. «Μην παραχωρήσετε τίποτα κ. πρόεδρε, δώστε μάχη», προέτρεπε χθες Κυριακή ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ τον Τραμπ, μιλώντας στο Fox News.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας με απόλυτη διαφάνεια», υπερθεμάτισε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ μέσω Twitter.

Τα περισσότερα μέλη του Κογκρέσου τηρούν απόλυτη σιγή εδώ και 24 ώρες. Η συνεργασία τους είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί παράλυση των θεσμών.

«Τον πρόεδρο δεν θα τον αλλάξετε ποτέ», έχει «χαλαρή σχέση με την αλήθεια», πέταξε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτ Ρόμνι, ένας από τους πιο συχνούς και πιο σφοδρούς επικριτές του Τραμπ. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα δώσει μάχη μέχρι τέλους», όμως «είμαι επίσης σίγουρος ότι αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, θα δεχθεί το αναπόφευκτο», εκτίμησε.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020