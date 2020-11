Έξυπνος παπαγάλος: Πώς έσωσε τον ιδιοκτήτη του

Έξυπνος παπαγάλος: Ένας έξυπνος παπαγάλος κατάφερε να σώσει τον ιδιοκτήτη του από την πυρκαγιά στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, άρχισε να τον φωνάζει όταν είδε τις φλόγες στο σπίτι. «Αντον!» φώναξε ο Έρικ, ο παπαγάλος, τον οποίο φρόντιζε ο Anton Nguyen.

Ο άνδρας μπορεί να έχασε το διώροφο σπίτι του στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, λόγω της φωτιάς, αλλά η ζωή του σώθηκε χάρη στο εξυπνάδα του πουλιού. «Άκουσα ένα χτύπημα και τον Έρικ, τον παπαγάλο μου να φωνάζει, έτσι ξύπνησα και μύρισα λίγο καπνό», είπε ο Νγκουέν, ο οποίος ζει μόνος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για την Australian Broadcasting Corp, ανέφερε: «άρπαξα τον Eric, άνοιξα την πόρτα και κοίταξα στο πίσω μέρος του σπιτιού, είδα κάποιες φλόγες και έτρεξα να βγω». «Υπήρχαν ανιχνευτές καπνού, αλλά το πουλί με προειδοποίησε πιο πριν», είπε ο Nguyen, ο οποίος είπε ότι κατάφερε να πάρει μια τσάντα με τα απαραίτητα και να βγει από το σπίτι. Πυροσβέστες επιβεβαίωσαν στο ABC News ότι η πυρκαγιά είχε περιοριστεί στο σπίτι του Nguyen και εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια.

A man has survived a house fire which gutted his Brisbane home overnight after his pet parrot sounded the alarm before smoke detectors kicked in. https://t.co/GSh0HXK6Zx (via @abcnews)

— ABC Australia (@ABCaustralia) November 3, 2020