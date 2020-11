Εκλογές ΗΠΑ 2020: Νίκη με πάνω από 300 εκλέκτορες βλέπει ο Μπάιντεν

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Σίγουρος για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές εμφανίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του από το Ντέλαγουερ και ενώ εξακολουθεί να προηγείται στις τρεις από τις πέντε πολιτείες για τις οποίες εκκρεμεί να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. «Δεν έχουμε δήλωση νίκης, αλλά τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα το ότι θα είμαστε νικητές στο τέλος» είπε ο Μπάιντεν εκτιμώντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα του εξασφαλίσει περισσότερους από 300 εκλέκτορες. «Τα τελευταία 24ωρα γυρίσαμε το αποτέλεσμα στην Πενσιλβάνια και την Τζόρτζια, ενώ κρατάμε το προβάδισμα στην Νεβάδα. Έχουμε 74 εκατομμύρια ψήφους. Κανείς δεν έχει πάρει τόσους ψήφους στην ιστορία της χώρας.Και η διαφορά αυξάνεται συνεχώς» συμπλήρωσε έχοντας στο πλευρό του την υποψήφια αντιπρόεδρό του Καμάλα Χάρις.

Παράλληλα επιχείρησε να εμφανιστεί ενωτικός καλώντας τους πάντες να είναι «ήρεμοι και υπομονετικοί όσο μετρούν όλες οι ψήφοι. Δουλειά μας είναι να λύσουμε προβλήματα. Όλοι μας είμαστε Αμερικανοί, όχι εχθροί.Ας αφήσουμε στην άκρη την διχόνοια και τον θυμό». Εντωμεταξύ πολίτες της Πενσυλβάνια βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να πανηγυρίζουν στον ρυθμό του «I’m coming out» της Diana Ross.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020