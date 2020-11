Lockdown Ελλάδα 7/11: Όλα όσα ισχύουν από σήμερα στη χώρα

Lockdown Ελλάδα 7/11: Από τις 6 το πρωί και για τρεις εβδομάδες είναι πλέον σε ισχύ το δεύτερο lockdown στη χώρα, από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποφευχθεί αυτό, η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων έχει φέρει στα «κόκκινα» τα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός να προχωρήσει στα νέα μέτρα, τα οποία πλέον καλούνται όλοι οι πολίτες της χώρας να ακολουθήσουν. Μεταξύ των μέτρων είναι φυσικά και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις μετακινήσεις.

Μετακινήσεις μόνο με SMS ή βεβαίωση

Το πρώτο και βασικότερο μέτρο που είναι σε ισχύ από σήμερα, είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη τη χώρα. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση είτε με βεβαίωση, είτε με SMS στο 13033 και αυστηρά μόνο για τους εξής λόγους:

για λόγους εργασίας (Χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με φυσική σφραγίδα αυτού ή Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»)

για λόγους μετάβασης στο σχολείο (SMS- Επιλογή 4 και πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία θα αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας)

για λόγους υγείας (SMS -επιλογή 1)

για λόγους μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα (SMS -επιλογή 2)

για λόγους μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα (SMS -επιλογή 3)

κίνηση για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο ( SMS -επιλογή 4)

μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων (SMS -επιλογή 5)

σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του δήμου (SMS -επιλογή 6).

Μεταξύ 9 το βράδυ και 5 το πρωί ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί κυκλοφορίας καθώς επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι, με SMS και πάλι, αλλά μόνο για λόγους εργασίας και υγείας ή για το κατοικίδιο.

Είσοδος στην χώρα μόνο με αρνητικό τεστ PCR

Οσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει από σήμερα να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού, αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Οπως τόνισε πάντως ο Νίκος Χαρδαλιάς, γι’ αυτό το μέτρο υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και τα μέτρα θα εφαρμόζονται από τις 11 Νοεμβρίου.

Επίσης, παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και η επίδειξη του QR code για όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό, ενώ ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου όλοι οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα PLF στη σελίδα travel.gov.gr., 24 ώρες πριν το ταξίδι. Στη φόρμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη, τα στοιχεία διαμονής στη χώρα προορισμού καθώς και τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια φόρμα ανά οικογένεια είναι αρκετή.

Ποια καταστήματα λειτουργούν

Σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων από σήμερα παραμένουν σε λειτουργία:

Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

Επίσης, επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης. Κάποιος δηλαδή προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

Ακόμη, επιτρέπεται η λειτουργία σε:

Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Σε λειτουργία κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής για το Σαββατοκύριακο

Ειδική εξαίρεση έγινε γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο για τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής. Με εξαίρεση την Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, ο συγκεκριμένος κλάδος θα μπορεί να λειτουργήσει μόνο γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν κομμωτήριο, μπορούν να στείλουν SMS με τον κωδικό 2 για τη μετάβασή τους.

Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων. Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια.

Την ίδια στιγμή, αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία στους εξής τομείς:

Σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών,

Σχολών εκπαίδευσης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΜΕΕ),

Η λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες για ΑμΕΑ, όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση, επιτρέπονται.

Κλειστές οι εκκλησίες

Παράλληλα, οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 ατόμων του στενού συγγενικού περιβάλλοντος.

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις σε μη αστικές περιοχές

Οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για την μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα (με την χρήση μάσκας) με δήλωση από τον διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με παράλληλη δήλωση του διευθυντή του σχολείου.

Τι ισχύει για Σάμο και Καρδίτσα

Όσον αφορά τη Σάμο και την Καρδίτσα, περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ισχύουν συγκεκριμένα μέτρα.

Αναλυτικότερα, για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών.

Επίσης, τόσο στη Σάμο (χωρίς SMS) όσο και στην Καρδίτσα με χρήση όμως SMS, λόγω ειδικών συνθηκών που επιβάλλουν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση των μέτρων είναι η ΕΛΑΣ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, το Λιμενικό Σώμα, η Δημοτική Αστυνομία και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Τα ποσά των προστίμων για τους παραβάτες

Όσον αφορά τα πρόστιμα ο κ. Χαρδαλιάς γνωστοποίησε χθες ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες μετακίνησης με SMS, επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους 500 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Για την ενημέρωσή τους, κοινό και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 1520.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που κλείνουν

Για τις κλειστές επιχειρήσεις η πλατφόρμα δήλωσης εργαζομένων σε αναστολή ανοίγει στις 15 Νοεμβρίου και κλείνει στις 24 του ίδιου μήνα. Οι πληρωμές ξεκινούν στις 27 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν έως τις 7 Δεκεμβρίου. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι δηλώσεις ξεκινούν κι αυτές επίσης στις 15 Νοεμβρίου και κλείνουν στις 4 Δεκεμβρίου οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά από τις 7 Δεκεμβρίου.

Τέλος, οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε αναστολή, θα λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ θα λαμβάνουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που κλείνουν με κρατική εντολή θα λάβουν 2.000 ευρώ μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι όλοι είναι δικαιούχοι της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου, δηλαδή και πληττόμενοι και εκείνοι που θα κλείσουν με κρατική εντολή.

Πώς θα μετακινηθείτε από νομό σε νομό για τη συγκομιδή της ελιάς – Τι ισχύει για το κυνήγι

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται μετακινήσεις σε περιπτώσεις όπως η συγκομιδή της ελιάς όπου απαιτείται μεταφορά μεταξύ νομών, έδωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε τις περιουσίες, ας μην γίνει αφορμή για κατάχρηση» είπε ο κ. Σταμπουλίδης, διευκρινίζοντας πως «οι αγροτικές εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά είτε από τους αγρότες κατ’ επάγγελμα είτε από τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων με καλλιέργειες αρκεί να φέρουν μαζί τους το έντυπο μετακίνησης για λόγους εργασίας, στην οποία θα αναγράψουν «για αγροτική παραγωγή» και το Ε9 που θα πιστοποιεί την ιδιοκτησία τους.

Διευκρίνισε επίσης ότι το κυνήγι επίσης απαγορεύεται, όπως και το ερασιτεχνικό ψάρεμα από την ακτή, το οποίο επιτρέπεται μόνο για τους επαγγελματίες.