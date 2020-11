Εκλογές ΗΠΑ 2020 – Τραμπ: Επιμένει στη νοθεία, αμερικανικά δίκτυα διέκοψαν τις δηλώσεις του

Εκλογές ΗΠΑ 2020 – Τραμπ: Μέσω γραπτής δήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στους δημοσιογράφους για να καταγγείλει πως στις αμερικανικές εκλογές 2020, οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να του «κλέψουν τη νίκη με νοθεία». Ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υψώσει στιγμή τον τόνο της φωνής του, έκανε μια μακροσκελή ανάλυση της θέσης του κρατώντας χαρτιά με τα όσα είχε να πει στον Τύπο για την εκλογική διαδικασία και επέμεινε στην άποψη πως οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να πάρουν τις εκλογές «κλέβοντας», ισχυριζόμενος πως αυτός είναι ο νικητής «αν μετρήσουν όλες οι νόμιμες ψήφοι». Μάλιστα, αφού ολοκλήρωσε το διάγγελμά του, αποχώρησε ταχύτατα χωρίς να δεχτεί καμία ερώτηση από τα ΜΜΕ.

Για άλλη μία φορά έκανε λόγο για «απάτη» στην εκλογική διαδικασία και δικαιολόγησε με αυτό τον τρόπο την απόφασή του να κινηθεί δικαστικά στις Πολιτείες που παραμένουν αμφίρροπες. Μάλιστα επανέλαβε αρκετές φορές πως θέλει στις Πολιτείες όπου ακόμη καταμετρώνται ψήφοι, να υπάρχουν Ρεπουμπλικάνοι παρατηρητές γιατί «δεν τους το επιτρέπουν» σε ορισμένα κέντρα, κάτι που ωστόσο σε live εξέλιξη, διέψευσε δικηγόρος, ειδικός επί της διαδικασίας, στην Φιλαδέλφεια, ο Ντέιβιντ Μπέκερ. «Υπάρχουν δεκάδες Ρεπουμπλικανοί παρατηρητές στην Φιλαδέλφεια όπου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και γίνεται και live μετάδοση. Οι επικεφαλής της διαδικασίας καλωσορίζουν όλους τους εξειδικευμένους παρατηρητές σε όλη την Πενσυλβάνια» έγραψε στο twitter.

Ο Τραμπ κατήγγειλε πως στο Μίσιγκαν εμπόδισαν επίσης Ρεπουμπλικάνους να παραστούν στην διαδικασία καταμέτρησης, «σφραγίζοντας τα τζάμια για να μη μπορούν να βλέπουν τι γίνεται μέσα. Είχα πει ότι οι επιστολικές ψήφοι θα αποδειχθούν μεγάλη καταστροφή» επέμεινε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει στην κατοχή του «αποδείξεις» και «καταγγελίες» για παρατυπίες, ενώ είπε πως εμπόδισαν ψηφοφόρους του από το να πάνε στις κάλπες και ζήτησε να σταματήσει η καταμέτρηση ψήφων. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την φίμωση των ψηφοφόρων μας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγάπη και τέτοιο πνεύμα από ανθρώπους που ξέρουν τι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που θα αναφερθούν σίγουρα. Δεν υπήρξε κανένα μπλε κύμα. Κέρδισα εύκολα τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις των ΜΜΕ αποτελούν παρέμβαση στις εκλογές», είπε.

«Αν μετρήσετε τις νόμιμες ψήφους, κέρδισα εύκολα. Με τις παράνομες, προσπαθούν να κλέψουν. Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Κέρδισα με διαφορά στην Φλόριντα, στο Τέξας, ενώ στην Πενσυλβάνια έχαναν με 700.000 ψήφους και ξαφνικά έχουμε διαφορά λιγότερο από 100.000. Οπου είχαν πρόβλημα με ψήφους, ξαφνικά τις έβρισκαν. Δε ξέρω πως. Στην Φιλαδέλφεια δεν αφήνουν να στείλουμε παρατηρητές σε κέντρα», συνέχισε επαναλαμβάνοντας πως θέλει να υπάρχουν παρατηρητές στα εκλογικά κέντρα που συνεχίζεται η καταμέτρηση, αλλά και πως σκοπεύει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως είχε προαναγγείλει και τις προηγούμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις του Τραμπ περί «παράνομων ψήφων», «νοθείας» από Δημοκρατικούς, αλλά και πως «οι δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση στις εκλογές», προκάλεσαν… χαμό στα ΜΜΕ. Τρία τηλεοπτικά δίκτυα, το ABC, το CBS και το MSNBC διέκοψαν μάλιστα την μετάδοση των δηλώσεών του! Ο παρουσιαστής του MSNBC ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΟΚ. Εδώ είμαστε πάλι, στην άβολη θέση όχι μόνο να διακόψουμε την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά να τον διορθώσουμε. Δεν υπάρχουν παράνομες ψήφοι, δεν υπάρχει νίκη Τραμπ».

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

Λίγο μετά το τέλος της ομιλίας του Τραμπ, ο Μάικ Πενς υποστήριξε με ένα tweet την δήλωση του Τραμπ περί «νόμιμων ψήφων». Την ίδια στιγμή, ο γιος του προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, παρότρυνε τον πατέρα του, να εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της εκλογικής «νοθείας». «Το καλύτερο για το μέλλον της Αμερικής είναι ο πρόεδρος Τραμπ να κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο γι’ αυτές τις εκλογές και να αποκαλύψει όλη τη νοθεία, την κλεψιά, τους νεκρούς/ετεροδημότες ψηφοφόρους, όλα αυτά που γίνονται εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Είναι καιρός να καθαρίσουμε αυτό το χάος και να σταματήσουμε να μοιάζουμε με μπανανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η διαχείριση του Twitter τοποθέτησε σύντομα ειδική σήμανση στο μήνυμα αυτό του Τραμπ τζούνιορ, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό του «αμφισβητούμενο» και «παραπλανητικό».

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.

It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020