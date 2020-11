Εκλογές ΗΠΑ 2020: Οι δημοσιογράφοι που τόλμησαν να κόψουν από τον «αέρα» τον Τραμπ

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Αίσθηση προκάλεσε η κίνηση μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων των ΗΠΑ, όπως το ABC, το CBS και το NBC, να διακόψουν τη μετάδοση μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλοντας ψεύδη και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου περί νοθείας και παράνομων ψήφων στις αμερικανικές εκλογές. Ποιοι ήταν όμως οι δημοσιογράφοι που προχώρησαν στην τολμηρή κίνηση να κόψουν από τον «αέρα» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ; Εντύπωση έκανε ο δημοσιογράφος του CNBC, Σέπαρντ Σμιθ, ο οποίος όχι απλά κατήγγειλε ότι «τα όσα λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεγάλο μέρος τους, είναι απολύτως ψευδή» αλλά προχώρησε και σε εκτενές fact checking, επαλήθευση γεγονότων, αντικρούοντας μία προς μία τις ανακρίβειες στα όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σέπαρντ Σμιθ είναι κεντρικός παρουσιαστής στο NBC News και το CNBC, ενώ έχει τη δική του καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «The News with Shepard Smith». Γνωστός έγινε από την 23χρονη καριέρα του στο Fox News, όπου υπήρξε παρουσιαστής ειδήσεων και πολλών άλλων προγραμμάτων. Η καριέρα του Σμιθ στο Fox News έληξε επεισοδιακά το 2019 όταν προς το τέλος της καθημερινής του εκπομπής «Shepard Smith Reporting» ανακοίνωσε on air ότι αποχωρεί. Ο επιφανής δημοσιογράφος, από τους λίγους στο Fox που ασκούσαν κριτική στον Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η αλήθεια θα είναι αυτή που πάντα θα μετράει».

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB

