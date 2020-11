Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η Τούνμπεργκ «τρολάρει» τον Τραμπ

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο λέει ο θυμόσοφος λαός. Και αυτό μάλλον το γνωρίζει και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η νεαρή ακτιβίστρια για το περιβάλλον από τη Σουηδία που τρόλαρε άγρια τον Ντόναλντ Τραμπ για τον εκνευρισμό που δείχνει με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Τι έκανε η Τούνμπεργκ; Θυμήθηκε τι της είχε γράψει στο twitter ο Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή την ανακήρυξή της ως πρόσωπο της χρονιάς για το 2019 από το περιοδικό TIME και απάντησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

«Είναι γελοίο. Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει με την διαχείριση του προβλήματος με τον θυμό της. Πήγαινε σινεμά να δεις μια ταινία με έναν φίλο. Χαλάρωσε, Γκρέτα, χαλάρωσε» είχε γράψει το Δεκέμβριο του 2019 ο Τραμπ.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019